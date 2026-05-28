Le ProSSALM bâtit la résilience des communautés en Mauritanie

Sur les rives du fleuve Sénégal, dans le village de Gany, situé à une cinquantaine de kilomètres à l’Est de Rosso, et deux cents de la capitale, six cents femmes, organisées dans le cadre d’une coopérative dénommée « Dane Sa Doolé » viennent de franchir un cap, grâce à une expérience originale dans la transformation des poissons. Deux autres collectifs féminins – l’un tourné autour du maraîchage à Madina Salam et l’autre dans l’exploitation d’une boutique communautaire à Oumoul Khoura – illustrent parfaitement la réussite de la mise en œuvre, dans les régions du Trarza et du Guidimakha, du Projet de Sostegno alla Sicurezza Alimentare e Lotta alla Malnutrizione (ProSSALM) ; en français : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et la Lutte Contre la Malnutrition.

Cet important plan a été financé par la présidence du Conseil italien des ministres à travers la CISV et exécuté par l’ONG Initiative Développement (ID), dont la présidente est madame Hanna Bigué et qui a bénéficié de l’appui technique du Groupement National des Associations Pastorales (GNAP), dans ces trois localités de la commune de Tékane. Le ProSSALM s’inscrit dans « une dynamique de renforcement du développement local durable et de la résilience des communautés vulnérables, dans des zones caractérisées par une forte insécurité alimentaire et des taux élevés de malnutrition ».



Gany : la révolution « Dane Sa Doolé » pour une chaîne des valeurs des poissons

À Gany, localité située à une quarantaine minutes de la capitale régionale, l’impact des actions dudit projet se voit dès qu’on arrive sur les bords du fleuve. Un hangar fourni par le partenaire abrite les opérations de transformation du quota de poissons débarqués représentant un surplus pour la consommation quotidienne et la commercialisation en produits frais. Les six cents femmes adhérentes de la coopérative « Dan Sa Doole » sont regroupées sous un statut légal avec un bureau, des séances d’alphabétisation, un compte bancaire, une comptabilité régulière et un plan d’affaires... tout cela grâce à des formations de renforcement des capacités organisées par l’ID avec l’appui technique du GNAP.

Ce processus intégré produit les conditions de la mise en place d’un fonds de roulement pour éviter que les adhérentes retombent dans le crédit informel. Au-delà des revenus pécuniers, c’est le statut social des adhérentes de la coopérative qui change. La démarche aboutit à la formation d’une chaîne des valeurs, simple, mais complète et efficace depuis le débarquement du produit. La coopérative négocie avec les pêcheurs, avant d’assurer la fabrication puis la commercialisation du poisson séché, en passant par l’assiette et le marché des poissons frais pour le commun des consommateurs. Le hangar est équipé de toutes les commodités pour la transformation des denrées : séchoirs, tables et techniques améliorées pour la préservation de l’hygiène. À l’arrivée, le produit est conditionné, emballé et disponible pour la vente. Le kilogramme de poisson séché est vendu à 500 MRU

Témoignages des acteurs

Madame Hanna Bigué, présidente de l’ID, décline les objectifs et les réalisations du ProSSALM : « l’objectif du projet est de lutter contre la malnutrition dans les régions du Trarza et du Guidimakha. Vous découvrez ici des coopératives féminines qui ont bénéficié de notre soutien en ce but. Comme vous pouvez le constater, ces dames ont été soutenues économiquement, financièrement, mais aussi avec des formations de renforcement de leurs capacités en plusieurs domaines. Cela a permis de valider les efforts et les connaissances pour assurer la pérennité d’une entreprise telle que la coopérative Dane Sa Doolé, qui évolue dans la transformation des poissons, notamment le traitement, le séchage, la consommation familiale, la commercialisation du produit frais et séché ».

Monsieur Cheikh Tidiane Guèye, animateur du ProSSALM au Trarza précise : « ces femmes transforment les poissons. Pendant l’hivernage, d’énormes quantités de ceux-ci sont pêchés. Pour éviter le pourrissement, ces dames en consomment frais une partie. Une autre part est vendue sur le marché. Une troisième est séchée, fumée et conservée jusqu’au moment où le poisson devient rare. Voilà comment se réalise l’objectif de sécurité alimentaire et de résilience pour les communautés ».



Madame Houlimata Bâ, adhérente de la coopérative « Dane Sa Doolé » souligne, quant à elle, l’importance des activités du collectif : « ici, nous transformons des poissons pêchés dans le fleuve et cela nous permet de tirer des revenus appréciables pour subvenir à nos besoins. Nous avons bénéficié d’un financement du gouvernement italien à travers l’organisme CISV, avec une mise en œuvre assurée par l’ONG ID et l’appui technique du GNAP. Nous avons également bénéficié d’une formation pour le renforcement de nos capacités en plusieurs domaines : alphabétisation, gestion administrative et comptable ».

Même tonalité de satisfaction chez madame Faty Sarr, adhérente « Dane Sa Doolé » qui remercie « la présidente-fondatrice de la coopérative, madame Hawa Gaye, cheville- ouvrière dans l’organisation des activités nous permettant d’avoir des revenus et d’être autonomes, sans dépendre de personne. Nous contribuons largement aux dépenses quotidiennes des familles par une assistance financière constante et nous contribuons à l’éducation des enfants... »



Madina Salam, Oumoul Ghoura et R’kiz dans la même dynamique

En plus du succès éclatant de la coopérative « Dan Sa Doolé » de Gany, les actions de ProSSALM ont également touché la localité de Madina Salam, située à 4 kilomètres de là, grâce à la fondation d’une coopérative tournée vers des activités de maraîchage, qui compte cent vingt adhérentes, toutes cheffes de ménage. Une autre unité de cent cinquante telles braves dames est organisée et encadrée par l’animateur régional de l’ID, monsieur Cheikh Tidiane Guèye.



Au bilan des réalisations du projet, il faut aussi citer la coopérative « Naser We Tauwvigh » d’Oumoul Ghoura, un village proche des trois autres, conçue autour d’une boutique communautaire impliquant soixante-quinze femmes dont la principale activité porte sur la vente de divers produits. Toutes ces localités sont situées dans la commune de Tékane.

Enfin, au tableau des réussites du ProSSALM, on peut ajouter la coopérative « Saad Naïm » de R’kiz, consacrée essentiellement à l’élevage de volailles.

La réalisation de ces différentes œuvres au profit des femmes a pour conséquence de sortir de l’ombre de braves dames jadis invisibles, et dont les revenus sont en forte hausse grâce à l’accès au crédit, à l’assurance d’un fonds de roulement, ainsi qu’à des cours d’alphabétisation et de formation dans le domaine administratif et financier pour une bonne tenue des comptes. Ces diverses actions, renvoient au concept de développe-ment durable qui résiste à toutes les situations et fournit des outils pour mieux faire. Une poussée des revenus qui confère, aux femmes, un pouvoir de décision au sein de la communauté, les rendant autonomes.

Amadou Seck