Devant les Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds africains de développement à Brazzaville: Le ministre des Affaires économiques met en avant les ambitieuses réformes économiques engagées par la Mauritanie

Les travaux de la première session de la 61ᵉ réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et de la 52ᵉ réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se sont ouverts mercredi à Brazzaville, dans le cadre des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement, organisées sous le thème : « Mobiliser les ressources à grande échelle pour financer le développement de l’Afrique dans un monde fragmenté », en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh SIDIA.

Prenant la parole à cette occasion devant le Conseil des gouverneurs, le ministre a exprimé la profonde gratitude de la Mauritanie à la République du Congo pour l’accueil chaleureux réservé aux délégations participantes ainsi que pour l’excellente organisation de cet important rendez-vous continental.

Il a souligné que, sous la conduite du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la Mauritanie demeure fermement engagée en faveur d’une Afrique davantage intégrée, résiliente et prospère, tout en soutenant le rôle stratégique de la BAD dans la transformation économique du continent. Il a précisé que cette vision est mise en œuvre par le Gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay, à travers des politiques publiques visant à consolider la stabilité macroéconomique, accélérer la transformation structurelle et promouvoir un développement durable.

Le ministre a, par ailleurs, adressé ses félicitations au président du Groupe de la Banque africaine de développement pour les réformes structurelles ayant permis de renforcer l’efficacité et la crédibilité de l’institution. Il a salué, en particulier, le succès historique de la 17ᵉ reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (ADF-17), qui a atteint un niveau record de 11 milliards de dollars grâce à une mobilisation sans précédent et à une forte contribution des pays africains.

Son Excellence a également mis en lumière la contribution active de la Mauritanie à cette dynamique continentale, à travers la mise en œuvre de réformes économiques ambitieuses, le développement d’infrastructures stratégiques, la promotion de l’investissement privé ainsi que la valorisation des importantes potentialités nationales dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert et du gaz naturel. Il a également évoqué les efforts engagés pour développer les réseaux d’interconnexion régionale afin de renforcer l’intégration économique africaine.

(Source: Communication MAED)