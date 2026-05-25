ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES DE MAURITANIE (APBM) : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouakchott, le 25 mai 2026 - L'Association Professionnelle des Banques de Mauritanie (APBM) a pris connaissance de publications relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'incidents survenus sur certains Guichets Automatiques de Banque (GAB) du réseau bancaire national. Soucieuse de la transparence envers les clients, l'APBM tient à apporter les précisions suivantes.

• Les incidents signalés constituent des cas ponctuels et isolés ne reflétant nullement un dysfonctionnement structurel du réseau des GAB. Ces situations ont été immédiatement identifiées et prises en charge par les équipes techniques des établissements concernés. L'APBM confirme que tous ces incidents ont été entièrement résolus dans les meilleurs délais.

• Les banques mauritaniennes ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité, la fiabilité et la sécurité de leur réseau de GAB sur l’ensemble du territoire national. À ce titre, elles ont mis en place :

o Un programme d'entretien préventif et curatif des équipements, assuré par des techniciens qualifiés ;

o Une alimentation continue et sécurisée des GAB en espèces, avec des procédures de rechargement adaptées aux flux de chaque site ;

o Un système de surveillance en temps réel permettant une détection et une intervention rapides en cas d'anomalie ;

o Des procédures d'astreinte opérationnelles 7 jours sur 7 pour garantir la continuité du service.

La protection des données et des transactions des clients est une priorité absolue pour les banques mauritaniennes qui ont adopté, et déployé, des dispositifs de cybersécurité conformes aux standards internationaux les plus exigeants,

L'APBM invite les clients et public à la plus grande vigilance face aux publications non vérifiées. Ces contenus, souvent exagérés ou sortis de leur contexte, sont susceptibles de créer une inquiétude injustifiée

Les clients qui rencontreraient un problème avec un GAB sont invités à contacter directement leur banque via les canaux officiels mis à leur disposition ou de signaler la réclamation auprès de la plateforme nationale de protection du consommateur financier HIMAYA, joignable au numéro vert 1973 afin d'obtenir une prise en charge immédiate et personnalisée.

L'APBM réaffirme l'engagement sans faille des banques mauritaniennes à offrir des services fiables, sécurisés et accessibles à l'ensemble de leurs clients. Le renforcement continu de la qualité de service, de la sécurité des systèmes et de la protection des usagers demeure au cœur des priorités du secteur bancaire national.

Pour toute information complémentaire, les clients sont invités à contacter le service clientèle de leur banque ou à contacter HIMAYA au 1973 pour enregistrer leur réclamation.

L’Association Professionnelle des Banques de Mauritanie