Nouakchott-Ouest : 200 enseignants formés aux enjeux de l’éducation inclusive

Le coup d'envoi d'une session de formation sur l’éducation inclusive a été donné ce samedi 23 mai 2026 à l’école des Sapeurs-Pompiers du Ksar. Cette initiative bénéficie à 200 enseignants de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale (DREN) de Nouakchott-Ouest, venus des moughataas du Ksar, de Sebkha et de Tevragh Zeïna.

Organisé par la DREN Ouest en partenariat avec l'UNICEF, cet atelier vise à sensibiliser le corps enseignant à la prise en charge des enfants en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs spécifiques.

Durant deux jours, les inspecteurs et formateurs échangeront avec les participants sur plusieurs thématiques clés : Les concepts fondamentaux et les enjeux de l’inclusion scolaire ; le cadre juridique national et international ; les approches pédagogiques adaptées aux élèves nécessitant un suivi particulier.

Lors de son allocution, le directeur de la DREN de Nouakchott-Ouest, Mohamed Saleck Taleb, a insisté sur l’importance cruciale pour les enseignants de s'approprier ces nouveaux outils. Il a notamment mis en avant la nécessité de savoir gérer les interactions entre élèves, de sensibiliser les camarades de classe et de surmonter les contraintes liées à l'inadaptation des locaux.

Saluant le caractère innovant de cette session, le directeur a annoncé qu'elle sera suivie par d'autres modules de renforcement des capacités. Il a enfin exhorté les participants à traduire ces acquis en compétences concrètes sur le terrain pour transformer durablement leurs pratiques quotidiennes.

Signalons que cette formation s’inscrit dans la volonté des autorités mauritaniennes de bâtir une École Républicaine inclusive et équitable. Elle s’aligne sur les législations nationales ainsi que sur les engagements internationaux du pays, en particulier l’Objectif de Développement Durable (ODD 4) de l'ONU qui prône une éducation de qualité pour tous. En plaçant l'inclusion au cœur de ses priorités, le ministère de l'Éducation réaffirme son engagement : garantir à chaque enfant mauritanien son droit effectif à l'éducation et à la réussite.