Une délégation ministérielle marocaine en visite au port de Nouakchott

Le Ministre Délégué auprès du chef du gouvernement marocain, chargé de l’investissement, M. Karim Zidane, a effectué une visite au Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), le mercredi 20 mai 2026.

Le responsable gouvernemental marocain a visité les installations portuaires en compagnie du Ministre des Affaires Économiques, Abdallah Souleimane Cheikh Sidya et d’une délégation de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM).

La délégation marocaine a été accueillie par le Directeur Général du Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), Lemrabott ould Bennahi, entouré de plusieurs de ses collaborateurs.

Pendant la visite, les délégations marocaine et mauritanienne “ont visionné un film documentaire consacré au port de Nouakchott” suivi d’une présentation du directeur commercial, Ahmed ould El Ghaid “portant sur les réformes engagées et les évolutions récentes enregistrées par l’établissement”, explique un communiqué du port.

Ces avancées portent sur “la hausse du trafic portuaire, l’augmentation du nombre de conteneurs déchargés et des volumes de marchandises traités, ainsi que la capacité du port à accueillir désormais des navires de plus grande taille”.

Les délégations ont ensuite eu droit à une visite guidée des installations portuaires “parcourant les quais Nord et Sud. Un arrêt a été effectué au Terminal à Conteneurs de Nouakchott (TCN), où le Directeur Sidaty Badredine a présenté les caractéristiques techniques et les capacités opérationnelles de cette infrastructure moderne”.

La visite s’est terminée par un déjeuner de travail, organisé dans un bâtiment surplombant le terminal à conteneurs.

Cette visite “s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Mauritanie et le Maroc et l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement en Mauritanie”.