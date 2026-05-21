Communiqué de presse

Le Comité ad hoc pour la mise en place de l’organe représentatif des Mauritaniens de France tient à remercier chaleureusement les 70 participantes et participants (dont une grande majorité de responsables associatifs) qui ont pris part à la réunion préparatoire, malgré la tenue simultanée de deux autres rencontres importantes. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de l’intérêt réel et de la maturité collective autour du projet de structuration de notre diaspora.

Les échanges ont été riches, sérieux et constructifs. Ils ont permis d’avancer sur les statuts, de clarifier plusieurs points essentiels et de confirmer une volonté largement partagée : travailler dans un cadre organisé, transparent et durable, au service de l’intérêt général.

Dans cette dynamique, le Comité ad hoc appelle à une mobilisation large et inclusive. Sans distinction d’âge, de sexe, d’origine ou de parcours, chacune et chacun est invité à participer pleinement et à relayer l’information dans son réseau. Notre force réside dans notre diversité et dans notre capacité à avancer ensemble, avec respect, méthode et sens du collectif.

Nous rappelons que la prochaine rencontre se tiendra 13 juin, à la Bourse du Travail de Paris, à partir de 14h00.

Votre présence et votre engagement seront déterminants pour finaliser les points en suspens et préparer les prochaines étapes du processus dans le même esprit d’ouverture, de rigueur et de responsabilité.

Le Comité ad hoc remercie l’ensemble des participantes et participants pour leur engagement et leur sens du collectif. Continuons à unir nos énergies pour bâtir un cadre crédible, représentatif et durable, au service de toutes et tous.

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