Syndicat des journalistes mauritaniens : une élection sous tension

L’élection à la présidence du Syndicat des Journalistes Mauritaniens (SJM), organisée le 16 mai 2026, s’est soldée par la victoire d’Ahmed Salem Sidi Abdallah, qui a recueilli 93,64 % des suffrages exprimés. Un résultat net qui consacre son accession à la tête de l’organisation professionnelle.

Mais au-delà de ce score sans appel, le processus électoral a été marqué par de vives contestations et plusieurs incidents ayant entaché sa crédibilité. Pour rappel, saisi par l’un des candidats, la justice avait initialement décidé de bloquer le processus électoral, avant de lever cette mesure à la veille du congrès, permettant ainsi la tenue du scrutin dans un climat déjà tendu.

Lors des opérations de vote, plusieurs électeurs ont choisi de se retirer, dénonçant des irrégularités et contestant les conditions d’organisation du scrutin. Ces retraits ont accentué les doutes exprimés par une partie de la corporation quant à la transparence et à l’équité du processus.

Dans une déclaration rendue publique, l’Initiative de Solidarité Journalistique a exprimé sa «profonde inquiétude » et dénoncé une « mascarade électorale », évoquant des élections « fictives » et dépourvues des garanties élémentaires de transparence, d’intégrité et d’impartialité. Le collectif estime que le scrutin aurait été préparé en amont et orienté au profit d’un seul camp.

Le coordinateur de l’Initiative, Mohamed Abderrahmane Ould Abdallahi, s’est exprimé au micro du journal Le Calame pour s’insurger contre cette situation. Il a réitéré le rejet total des résultats, les jugeant sans légitimité ni crédibilité, et n’a pas écarté la possibilité d’ester en justice afin de contester le processus électoral.

L’organisation met également en garde contre ce qu’elle considère comme une dérive du syndicat, susceptible de le transformer en un instrument soumis à des intérêts restreints, au détriment de l’indépendance et du pluralisme de la profession.

Reste désormais à savoir si les recours annoncés et les tensions observées déboucheront sur une crise durable au sein du paysage médiatique mauritanien.