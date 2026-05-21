Sortie de la 2ème promotion de l’École Nationale des Métiers du Tourisme et fête culinaire

L’École Nationale des Métiers du Tourisme (ENMT) a célébré la sortie de sa deuxième promotion, après un cursus de 2 années de formation, avec un exercice culinaire et une belle prestation dans le domaine de la pâtisserie, au cours d’une cérémonie, organisée dans les locaux de l’établissement, ce mercredi 20 mai 2026.

Cette promotion, en formation depuis 2024, est composée de 60 apprenants répartis en cinq (5) filières, parmi lesquelles la cuisine, la pâtisserie, le service en salle...

La journée été marquée par la préparation et la dégustation de délicieux plats, expression d’un art culinaire parfaitement maitrisé grâce à des formateurs marocains et des assistants mauritaniens, professionnels exerçant dans la filière depuis plus de 20 ans.

Le volet pâtisserie était également de la partie avec un service impeccable pour le dessert des nombreux invités.