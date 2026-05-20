COMMUNIQUÉ DE PRESSE: La Mauritanie inscrite sur la « liste blanche » de l’OMI

L'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM) annonce l'inscription de la République Islamique de Mauritanie sur la liste des États reconnus par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) comme donnant pleinement effet aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille des gens de mer, communément appelée «liste blanche » de l'OMI.

Cette reconnaissance internationale constitue une étape importante pour notre pays, en ce qu'elle confirme la conformité de notre dispositif national, de l'évaluation des compétences, de la délivrance des certificats et brevets maritimes, ainsi que des mécanismes de contrôle et d'assurance qualité, aux normes internationales applicables.

Cet accomplissement reflète également les progrès tangibles réalisés par notre pays sur les plans réglementaire, technique et administratif dans le secteur maritime. Il s'inscrit dans la dynamique de modernisation institutionnelle engagée dans le cadre de la vision de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, visant à renforcer la gouvernance maritime et la souveraineté nationale sur les espaces maritimes mauritaniens, à travers notamment la création de l'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes. Il traduit également les efforts continus déployés par le Gouvernement de Monsieur Moctar Ould Djay, Premier Ministre, en vue de moderniser le secteur maritime, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant à renforcer la performance administrative et à développer les secteurs stratégiques.

Au-delà de sa dimension institutionnelle, cette reconnaissance ouvre des perspectives pratiques prometteuses pour les compétences maritimes nationales en matière d'accès au marché international de l'emploi maritime, notamment dans le transport maritime international, les services maritimes spécialisés, les activités maritimes liées au secteur du pétrole et du gaz, le travail sur les plateformes offshore, la pêche dans les eaux étrangères, ainsi que d'autres secteurs professionnels exigeant des qualifications maritimes reconnues, conformément aux cadres réglementaires applicables.

Dans ce contexte, l'Académie Navale, en sa qualité d'institution nationale spécialisée dans la formation maritime, continue de jouer un rôle central dans le renforcement des compétences maritimes nationales, à travers la mise en œuvre de programmes de formation conformes aux exigences internationales applicables et le développement progressif des capacités nationales en matière de formation et d'entraînement pratique.

En conclusion, le Ministère de la Pêche et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, à travers l'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, réaffirme sa détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et pérenniser le système national de gouvernance maritime, à assurer son alignement avec les exigences internationales pertinentes, et à accompagner la modernisation continue du secteur maritime national.