Adoption par le Conseil des Ministres d’un projet de loi sur l’hydrogène vert

La Mauritanie continue ses avancées vers un développement optimal d’une énergie propre. C’est dans le cadre de ce chantier que le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi relatif à l’hydrogène vert, à l’occasion de sa réunion du mardi 19 mai 2026, rapporte le communiqué du Conseil des Ministres.

Ce texte “définit les organes de l’Agence Mauritanienne pour l’Hydrogène Vert (AMHV) et les règles opérationnelles, en conformité avec le Code de Hydrogène Vert (CHV), dans le contexte des enjeux stratégiques de transition énergétique et de valorisation des ressources nationales, afin d’anticiper le développement du secteur de l’hydrogène bas carbone, notamment l’hydrogène naturel”, explique le communiqué du gouvernement.

Dans le même ordre d’idées, le texte dégage un champ d’application “des règles d’organisation et de fonctionnement de l’agence, les activités de développement du secteur, y compris la contribution à l’élaboration du cadre juridique, réglementaire et stratégique applicable au secteur, y compris l’hydrogène vert et l’hydrogène bas carbone”.

Engagée sur le chantier de l’hydrogène vert, la Mauritanie est passée en 2 ans, du stade potentiel, à un stade cadre légal en perspective de la réalisation de gros projets avec l’idée de transformer le soleil et le vent en H2 exportable vers l’Europe.