JMTSI 2026 : La Mauritanie mise sur la 5G pour accélérer sa transformation numérique

Plus de 120 décideurs, opérateurs et experts se réunissent ce mardi à Nouakchott pour la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information (JMTSI). Thème 2026 : « Câbles, fibre, 5G en Mauritanie : rythme accéléré du réseau depuis 2021 ».

Organisé par le Ministère de la Transformation Numérique (MTNIMA), l’Autorité de Régulation (ARE) et les quatre opérateurs 5G – Moov Mauritel, Mattel, Chinguitel et Rimatel – l’événement dresse le bilan d’un secteur en pleine mutation.

Des chiffres qui parlent : la pénétration Internet est passée de 31% en 2021 à 80% en 2024. Le backbone fibre atteint 9 145 km, dépassant l’objectif 2025. La couverture 4G couvre 86% de la population.

Face à la dépendance au câble ACE, qui concentre plus de 90% du trafic, la Mauritanie diversifie ses routes : le câble WAC est opérationnel depuis 2024 et le raccordement à EllaLink est prévu début 2027. Un IXP local de 10 Gbps relie déjà les opérateurs.

Au programme : deux panels sur la transformation numérique et les usages de la 5G, une masterclass animée par l’experte internationale Dr. Imen Ben Chaâbane, et une projection mapping retraçant les investissements en infrastructures.

La JMTSI intervient alors que le pays finalise son Agenda Numérique 2022–2025 et prépare l’Agenda 2030. Identité numérique à 92%, mobile money qui double en un an, cybersécurité renforcée avec l’ANCCE : « les fondations d’une économie numérique robuste ont été établies », note la Banque Mondiale.

Objectif affiché par la « Famille du Numérique » : bâtir des infrastructures résilientes pour garantir la continuité des services essentiels.

Kane Mamoudou

Nouakchott Times