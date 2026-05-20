L’onde de choc énergétique du détroit d’Ormuz/Par Cheikh Ould Jiddou, juriste

Première Partie : Ormuz, les Emirats et la Mauritanie

Le système énergétique mondial traverse, en ce mois d'avril 2026, l'une de ses zones de turbulences les plus sévères depuis le choc pétrolier de 1973. Ce qui fut présenté par Washington et Tel-Aviv comme une opération « préventive » pour la paix sur l’emballage, s'est révélé être, au moment de la livraison, une tentative brutale de mainmise définitive sur le détroit d’Ormuz avec accessoirement la démilitarisation de l’Iran.

Ce conflit n’est plus un simple risque géopolitique lointain ; il est devenu le moteur d'une reconfiguration brutale des équilibres mondiaux, mettant à nu la fragilité des modèles économiques basés sur la dépendance étrangère . Pour des nations comme la Mauritanie, cette crise agit comme un révélateur de vulnérabilités profondes, forçant à un choix de civilisation entre l'alignement sur des hubs en perdition et la quête d'une souveraineté réelle .

L’échec de la doctrine de force et l'inflexible résilience de Téhéran

L'offensive lancée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël visait à neutraliser définitivement le programme nucléaire iranien et à provoquer l'effondrement du régime par une campagne de bombardements intensifs. Si l'opération a réussi à éliminer des figures centrales, dont le Guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, elle a totalement échoué dans son objectif de soumission. Au lieu de l'effondrement escompté, l'Iran a fait preuve d'une résilience phénoménale, activant une riposte asymétrique totale qui a paralysé le commerce mondial.

La stratégie américaine, sous l'impulsion de Donald Trump, s'est heurtée à une réalité imprévue notamment la fermeture physique et définitive du détroit d'Ormuz par Téhéran. En réponse aux menaces américaines sur le complexe de South Pars, l'Iran a transformé ce verrou maritime en zone de blocage total, faisant passer le trafic pétrolier de 20 navires par jour et commercial (80 par jour) à néant. Washington se retrouve ainsi piégé dans un conflit d'usure qu'il pensait régler par la force brute, provoquant la plus grave crise énergétique depuis 1973 avec un baril de pétrole risquant d’atteindre à terme 130 à 200 dollars.

La puissance militaire déployée par les USA et Israêl n'a pas suffi à contrer la saturation des attaques iraniennes. Il est aujourd’hui établi que les Émirats sont devenus le territoire le plus ciblé, subissant des centaines de drones visant des infrastructures critiques. Les frappes ont notamment touché le port stratégique de Fujairah et plusieurs points névralgiques à Dubaï.Aussi, la base aérienne d'Al Dhafra aux Emirats abritant des forces américaines et françaises, le quartier général de la 5ème flotte au Bahreïn, la base aérienne Ali al-Salem, la base Prince Sultan en Arabie saoudite, le camp Buehring au Koweït et la base d'Al Udeid (Qatar), siège du CENTCOM, ont été les cibles prioritaires des iraniens ouvrant les yeux ainsi aux pays Golfe abritant des bases américaines, participant à l’effort de guerre contre l’Iran, que si les USA ne peuvent pas protéger leurs propres bases, comment feront-ils pour protéger ces familles dirigeantes. `

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La réalité du terrain montre clairement que les systèmes de défense ont été dépassés par la masse des vecteurs iraniens. Cette insécurité se double d'une paralysie technologique : le brouillage massif des signaux GPS et les alertes de défense aérienne ont transformé la région en une zone de non-droit aérien, forçant des compagnies comme Air France à suspendre leurs vols.

Face à cette situation, l'Iran utilise sereinement des tactiques de négociation complexe, notamment autour du détroit d'Ormuz, objet des appétits amricain et israélien et où les deux parties jouent un jeu dangereux, l'Iran affirmant son contrôle tout en ouvrant la porte à des négociations complexes. L’Iran semble avoir tout son temps alors que Trump disjoncte parce qu’il n’en a pas.

Entre effondrement économique, trahison stratégique et risque de disparition du modèle Émirati

Ce conflit a agi comme un puissant révélateur identitaire, forçant les Émirats à « laisser tomber le masque ». En s'impliquant directement aux côtés d'Israël et des États-Unis, la fédération a cessé d'être perçue par ses voisins comme une nation arabe souveraine pour devenir un agent local et un avant-poste israélien. Ce positionnement, symbolisé déjà par l'adoption de la « religion abrahamique », a provoqué une rupture brutale avec la solidarité du monde arabo-musulman traditionnel. En perdant sa « neutralité protectrice », le pays est devenu la cible prioritaire des forces iraniennes, une vulnérabilité exacerbée par des scandales politiques et personnels touchant ses dirigeants dans le cadre de l’Affaire Epstein. À l’image de Trump lui-même.

L’alignement stratégique des Émirats a transformé leur territoire en champ de bataille. En tant que pivot de l’alliance américano-israélienne, les infrastructures émiraties subissent une destruction systématique de leur image de marque. L'exposition à des débris d'interceptions et à des attaques directes démontre que même les systèmes de défense les plus avancés peinent à protéger les symboles du luxe émirati, tels que le Burj Al Arab, contre la réalité de la guerre.

Pire, le modèle émirati, dont la survie dépend du luxe et de l'attractivité internationale, subit un véritable arrêt cardiaque. La transformation de cette «destination de rêve » en zone à hauts risques a entraîné une chute vertigineuse des réservations touristiques de 85 %. Dubaï subit des pertes financières colossales, estimées entre 50 et 100 millions de dollars par jour pour le seul secteur du tourisme. Pour tenter de rassurer les rares visiteurs, les hôtels de prestige sont contraints de brader leurs tarifs jusqu'à -65 %, sans succès notable.

Au-delà des pertes financières, c’est l’architecture démographique même du pays qui vacille. La main-d'œuvre asiatique, moteur essentiel de l'économie, fuit massivement le conflit, laissant les populations locales bédouines démunies face à leur propre sort. Isolés diplomatiquement, les Émirats se retrouvent pris en étau entre la pression constante de Téhéran, qui manœuvre pour diviser les pays du Golfe et l'hostilité latente de voisins comme l'Arabie saoudite, qui voient dans l'effondrement du modèle émirati une reconfiguration forcée de l'équilibre régional mais qui, aussi, n’a pas oublié le rôle des services secrets émiratis dans la fuite des images vidéos en lien avec l’assassinat de l’opposant saoudien Khashoggi à Istanbul le 2 octobre 2018. Cette convergence de menaces fait peser sur la fédération un risque existentiel de disparition en tant que centre financier et touristique mondial. Et pourquoi pas en tant qu’Etat tout court si Mohamed Ben Selmane le décide. Ni Israêl, ni les USA n’y trouveront un inconvénient si les enjeunx le nécessistent au vu du “nouveau droit international” écrit par Trump..

La non-résilience mauritanienne et le piège de la satellisation

L’analyse de la relation entre la Mauritanie et les Émirats révèle une mutation profonde : ce qui est présenté officiellement comme un partenariat stratégique s'apparente en réalité à une satellisation économique et militaire de Nouakchott au profit des ambitions d'Abou Dhabi dans la zone sahélo-atlantique.

Depuis 2019, cette complicité s'est structurée autour d'une aide financière massive, notamment une enveloppe de 2 milliards de dollars annoncée en 2020 (qui n’est autre que la restitution de 2 milliards détournés et placés dans un compte à Dubaî) , qui a servi de levier pour prendre le contrôle de secteurs vitaux comme les mines, les hydrocarbures et les infrastructures portuaires stratégiques de Tanit, Nouakchott et Nouadhibou. Cette mainmise financière, doublée d'investissements dans la construction navale et la sécurité alimentaire, a créé une dépendance structurelle qui expose désormais directement la Mauritanie aux ondes de choc frappant son "protecteur" émirati dans le contexte du conflit se déroulant actuellement au Golfe.

Sur le plan sécuritaire, la coopération a discrètement évolué vers une intégration organique à travers le financement d'infrastructures militaires clés, telles que l'académie militaire de Nouakchott. Ce concept de "projections silencieuses" lie la défense nationale mauritanienne aux intérêts géopolitiques d'Abou Dhabi, visant à contrer les menaces régionales tout en assurant une convergence de vues stratégique. Cependant, l'analyse approfondie de l'histoire récente montre que cet alignement place la Mauritanie dans une position périlleuse : en devenant le partenaire privilégié d'un pays désormais perçu comme un avant-poste israélien et américain, Nouakchott se retrouve indirectement impliquée dans un bras de fer avec la résilience iranienne et la place dans le centre des tentatives de destatbilisation de l’Algéreie par les Emirats.

Enfin, la dynamique de coopération entre 2024 et 2026, marquée par les visites régulières du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Abou Dhabi et de son premier ministre, illustre une volonté de s'affranchir de la dépendance occidentale au prix d'un ancrage total dans le modèle émirati. Or, ce modèle subit aujourd'hui un "arrêt cardiaque" économique et militaire, avec des bases aériennes vulnérables et un risque de disparition du hub de Dubaï. La Mauritanie, dont la non-résilience est flagrante face à la hausse des coûts énergétiques et alimentaires, risque de sombrer avec son allié malgré les derniers accords avec l’Algèrie qui met la Mauritanie sous surveillance permanente.

Pour les dirigeants mauritaniens, ou du moins pour ceux qui ont un peu de jugeotte, le constat doit être sans appel : cette complicité, autrefois vue comme un moteur de développement, est devenue une menace existentielle qui impose un recul stratégique immédiat vers une souveraineté réelle et des alliances régionales plus stables. Economiques avec le Maroc et l’Algérie en considérant l’avantage comapartif de chacun. Énergétiques avec l’Algérie. Quant aux alliances militaires, elles s’annoncent plus compliquées et suggérent d’attendre pour mieux cernier la crise au Mali et la présence russe dans la sous-région.

Conclusion :

Un impératif de sursaut de souveraineté s’impose. La crise actuelle agit comme un signal d'alarme ultime pour Nouakchott. Maintenir cette complicité avec Abou Dhabi est désormais une voie suicidaire pour l'intérêt national . Pour assurer sa survie, la Mauritanie doit impérativement : i) opérer un découplage stratégique en prenant ses distances avec un modèle émirati en plein naufrage, ii) opérer un recentrage régional en privilégiant des alliances naturelles et stables avec des voisins comme l'Algérie, et le Maroc notamment pour sécuriser les approvisionnements via la route Tindouf-Zouerate ; iii) garantir sa souveraineté énergétique en accélérant la Mission 300 (énergies renouvelables) et iv) enfin sanctuariser l'exploitation du gaz national (GTA) pour ne plus être l'otage des soubresauts du Golfe .

L'heure est à la protection de l'avenir du peuple mauritanien par un retour à une indépendance stratégique réelle, loin des mirages désormais brisés de Dubaï.