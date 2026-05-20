Minifoot : les Mourabitounes U23 en route pour le Mondial en Croatie

La Fédération mauritanienne de minifootball a officialisé la participation de la sélection nationale U23 à la prochaine Coupe du Monde de la discipline, prévue en Octobre 2026 en Croatie. Une annonce qui confirme l’ambition grandissante du minifoot mauritanien sur la scène internationale. Réservée aux joueurs nés à partir du 1er Janvier 2003, cette compétition mondiale représente une opportunité majeure, pour la jeune génération des Mourabitounes, de se mesurer aux meilleures nations et de franchir un nouveau cap dans leur progression.

Cette participation s’inscrit dans la stratégie de développement engagée par la Fédération, visant à renforcer la présence de la Mauritanie dans les grandes compétitions internationales, tout en valorisant les talents locaux. Elle traduit également la volonté de donner une exposition internationale aux jeunes joueurs et de leur offrir une expérience précieuse au plus haut niveau.

Après plusieurs sorties remarquées ces dernières années, les Mourabitounes du minifoot abordent ce rendez-vous avec ambition et détermination. L’objectif sera non seulement de représenter dignement les couleurs nationales, mais aussi de continuer à écrire l’histoire d’une discipline en plein essor en Mauritanie. Le compte à rebours est désormais lancé pour cette échéance mondiale où la Mauritanie espère confirmer son statut d’équipe émergente sur la scène du minifoot international.

Super D1(J24) : le FC Nouadhibou sacré champion, le FC Ksar et l’Inter Nouakchott relégués

La 24ème journée de la Super D1 (saison 2025-2026) a livré son verdict dans la course au titre. Leader depuis de longues semaines, le FC Nouadhibou est officiellement sacré champion à deux journées de la fin du marathon saisonnier, après avoir creusé un écart irrattrapable en tête du classement. Un sacre sans contestation : avec 55 points en 24 matchs et une différence de buts impressionnante (+34), le FC Nouadhibou a survolé la saison. Ce nouveau titre vient récompenser une régularité exemplaire et une domination sans partage sur le championnat.

Mais la bataille pour le podium continue ! Derrière le champion, l’enjeu reste intact pour les places d’honneur :

L’AS Douanes (45 pts) conserve la seconde place ; l’AS Pompiers (43 pts) reste en embuscade et le FC Nzidane (40 pts) peut encore espérer. La lutte pour les positions africaines promet donc une fin de saison animée, alors que le milieu de tableau est serré. Plusieurs clubs restent regroupés et ambitieux : la Nouakchott Académie (35 pts), le FC Tevragh-Zeïna (32 pts), l’AS SNIM et le Chemal FC (30 pts) qui tenteront de finir la saison sur une bonne note et, pourquoi pas, accrocher une place dans le top 5.

Relégation actée pour le FC Ksar et l’Inter de Nouakchott

En bas du classement, le verdict est tombé : les deux formations – FC Ksar (17 pts) et Inter Nouakchott (15 pts) – sont officiellement reléguées en Super D2, incapables de combler leur retard à deux journées du terme. Cela dit, la fin de saison est encore sous tension : si le titre est désormais attribué, le suspense reste entier pour le podium et les dernières positions du classement. La Super D1 continue d’offrir un spectacle intense jusqu’au bout.

Mourabitounes : Ahmed El Kory nommé sélectionneur des U23

La Fédération Mauritanienne de Football a officialisé la nomination d’Ahmed El Kory au poste de sélectionneur de l’équipe nationale U23. Cette décision a été prise lors de la réunion ordinaire du Conseil fédéral, tenue le mercredi 13 Mai 2026 au siège de l’instance à Nouakchott, sous la présidence de monsieur Ahmed Yahya. Selon le communiqué de la FFRIM, cette nomination intervient dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances de la sélection U23. Le Conseil a, par ailleurs, passé en revue la situation générale des différentes équipes nationales à travers les rapports présentés. Avec cette désignation, la Fédération entend insuffler une nouvelle dynamique à la sélection Espoirs, appelée à jouer un rôle-clé dans le développement du football mauritanien.

Phases zonales 2025-2026 : la FFRIM dévoile le calendrier

La Fédération mauritanienne de Football a officiellement lancé les préparatifs des phases zonales régionales de la saison 2025-2026. Dans une correspondance adressée aux présidents des ligues, l’instance dirigeante du football national précise que cette étape décisive se déroulera du 3 au 7 Juin 2026. Trois zones, trois villes-hôtes… Afin de déterminer les équipes qualifiées pour la phase finale nationale, la FFRIM a retenu trois sites pour abriter les compétitions : zone Nord, Nouadhibou ; zone Sud, Sélibaby ; zone Est, Kiffa. Ces phases zonales constituent un passage obligé pour les clubs ambitionnant de se hisser au niveau national.

Conditions de participation strictes

La FFRIM rappelle que seuls les joueurs disposant d’une licence officielle délivrée via sa cellule informatique seront autorisés à participer. Les clubs sont ainsi invités à finaliser l’enregistrement de leurs joueurs et staffs sur la plateforme FIFA Connect dans les délais impartis. Autre exigence importante : seuls les joueurs ayant pris part aux championnats régionaux pourront être alignés lors de cette compétition. Le tirage au sort des différentes zones est programmé pour le 23 Mai 2026 à 11h00, dans les locaux de la FFRIM à Nouakchott. Un rendez-vous-clé qui déterminera les affiches de cette phase qualificative.

Objectif : une compétition réussie

À travers cette organisation, la FFRIM entend garantir le bon déroulement des compétitions régionales, considérées comme un maillon essentiel dans le développement du football mauritanien. Les ligues régionales sont désormais appelées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réussite de cet événement majeur du calendrier national.

Coupe du Président 2025 : L’AS Douanes sacrée au bout du suspense

Au terme d’une finale intense et indécise, l’AS Douanes a remporté la Coupe du Président 2025 en s’imposant face à l’ASC GENDRIM lors de la séance des tirs au but (3-2), après un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire. Le match a tenu toutes ses promesses avec une première période engagée et une ouverture du score signée Mohamed Idriss pour l’ASC GENDRIM. Sur un coup de pied arrêté parfaitement exploité, l’attaquant a trouvé le chemin des filets d’une tête précise, donnant l’avantage aux siens.

Mais la réaction de l’AS Douanes ne s’est pas fait attendre. En seconde période, Ibrahima N’Diaye a remis les deux équipes à égalité après une belle projection offensive. Lancé en profondeur, il a fait parler sa vitesse et son sang-froid pour éliminer le gardien avant de conclure dans le but vide. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score n’évoluera plus, poussant les deux formations à se départager lors de la fatidique séance des tirs au but. Dans cet exercice, le gardien Abdou El Majid N’Diaye s’est mué en héros. Auteur d’un arrêt décisif, il a permis à l’AS Douanes de prendre l’avantage psychologique et de s’imposer finalement 3 tirs au but à 2. Grâce à ce succès, l’AS Douanes décroche un nouveau trophée majeur et représentera la Mauritanie en Coupe de la Confédération CAF lors de la saison 2026/2027. Une victoire au mental pour les hommes d’Ahmed El Kory, qui confirment leur solidité dans les grands rendez-vous.

Super D1 – J25 : Le FC Chemal renverse l’Inter Nouakchott dans un match spectaculaire (5-3)

Quel match d’ouverture pour cette 25ème journée de Super D1 ! Huit buts, des rebondissements et une efficacité offensive remarquable : le FC Chemal a signé une victoire précieuse face à l’Inter Nouakchott (5-3), au terme d’une rencontre totalement débridée. L’Inter Nouakchott démarre pied au plancher avec une ouverture du score dès la 2ème minute par Ahmed Ramdhane. Une entame idéale rapidement suivie par les réalisations d’Abdoulaye Diop (15’) et Abdel Aziz Diop (20’). En l’espace de vingt minutes, l’Inter mène déjà 3-1, malgré une réduction du score entre-temps signée par Mohamed N’Diaye (7’) pour le FC Chemal. Mais au retour des vestiaires, le scénario bascule complètement. Le FC Chemal hausse le rythme et fait parler son réalisme offensif.

Mohamed El Kheïr Faraji relance les siens à la 54ème minute avant que Mamadou Lo ne s’offre un doublé express (55’, 76’), ramenant son équipe dans les clous. Dans les dernières secondes du temps additionnel (90’+1’), Faraji s’offre lui aussi un doublé, scellant définitivement le sort de la rencontre (5-3). Avec ce succès spectaculaire, le FC Chemal grimpe provisoirement à la 6ème place avec 33 points, confirmant sa bonne dynamique. De son côté, l’Inter Nouakchott s’effondre, malgré un départ-canon, et reste lanterne rouge avec 15 points, dans une situation de plus en plus préoccupante à l’approche de la fin de saison. Un match spectaculaire qui illustre parfaitement l’intensité de cette fin de saison en Super D1, où chaque point vaut de l’or, aussi bien pour le haut que pour le bas du classement.

FFRIM : la 25ème Assemblée Générale valide les réformes et fixe l’échéance élective

La Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) a tenu, le vendredi 15 Mai au matin, sa 25ème Assemblée Générale Ordinaire à l’amphithéâtre de son siège, en présence de plusieurs personnalités du sport national et international. Les travaux se sont déroulés avec la participation, notamment, du représentant du ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, monsieur Mohamed Lô, du président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien, monsieur Abderrahmane Ethmane, ainsi que de la représentante de la FIFA, madame Fatou Bintou Ba.

Dans son allocution, le président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya, a réaffirmé l’orientation stratégique de l’instance en faveur du développement du football de base : « Au cours de l’année écoulée, la Fédération a poursuivi sa stratégie axée sur la formation et le développement du football à la base, avec la conviction que l’avenir de notre football se construit par une vision claire, une planification rigoureuse et un investissement constant dans les jeunes générations. »

Au cours de cette session, les congressistes ont examiné et adopté à l’unanimité les rapports d’activités et financier de la Fédération. Ils ont également validé plusieurs amendements apportés aux textes régissant les ligues régionales, dans une dynamique de modernisation de la gouvernance du football national. L’Assemblée a par ailleurs salué l’intégration de deux nouveaux clubs, la Nouakchott Academy et l’AS Police, récemment promus en Super D1, renforçant ainsi la représentativité au sein de l’instance. En conclusion, les membres de la Fédération ont fixé la date de la prochaine Assemblée Générale élective au 20 Février 2027, marquant une étape importante dans le calendrier institutionnel du football mauritanien.

SUPER D1 (J25) : les King’s font chuter le champion Nouadhibou et enchaînent

Les Nouakchott King’s confirment leur belle dynamique en signant une deuxième victoire consécutive, le dimanche 17 Mai, face au FC Nouadhibou (3-2), à l’occasion de la 25ème journée de la Super D1 mauritanienne. Un succès de prestige face au champion en titre, qui permet aux King’s de consolider leur 9ème place avec désormais 30 points.

Le match a démarré sur un rythme effréné. Nouadhibou frappe d’entrée grâce à Kartier Dembélé, buteur dès la 2ème minute, mettant rapidement la pression sur les locaux. Mais la réaction des King’s ne se fait pas attendre : Soulèye Faye égalise à la 5ème minute, avant que Fody Traoré ne donne l’avantage aux siens à la 14ème. Les « Orange » recollent au score juste avant la pause grâce à Mohamed Lemine Hawbott (45’+4’), relançant totalement la rencontre. En seconde période, le champion déjà sacré (55 points) tente de reprendre le contrôle, mais se heurte à une équipe des King’s bien organisée et efficace dans les moments-clés.

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Abdallahi Oubeïd surgit dans le temps additionnel (90’+1’) pour offrir la victoire aux siens au terme d’un scénario haletant. Avec ce succès, les Nouakchott King’s confirment leur regain de forme et enchaînent, tandis que le FC Nouadhibou concède une deuxième défaite en vingt-cinq journées, sans conséquence toutefois sur sa domination au classement.

Mourabitounes : réunion de coordination avant la fenêtre FIFA de Juin

À quelques semaines de la prochaine fenêtre internationale, la Fédération Mauritanienne de Football a lancé officiellement les préparatifs des Mourabitounes. Une réunion de coordination s’est tenue au soir du dimanche 17 Mai, au siège de l’instance, réunissant l’ensemble du staff administratif et technique de la sélection nationale A. Présidée par le manager des équipes nationales, monsieur Cheikhani ould Maouloud, en présence du sélectionneur monsieur Aritz López Garaï, cette rencontre a permis de passer en revue les principaux chantiers liés aux échéances à venir. Au cœur des échanges : l’organisation du prochain stage et la préparation des deux matchs amicaux programmés en Juin, qui serviront de répétition générale en vue des éliminatoires de la CAN 2027. Les discussions ont porté aussi bien sur les aspects logistiques qu’administratifs et techniques, avec une volonté affichée d’optimiser chaque détail.

Le staff a insisté sur la nécessité d’un travail rigoureux, structuré et discipliné afin de garantir les meilleures conditions de préparation aux joueurs. La coordination a également été mise en avant comme un levier essentiel pour assurer une préparation efficace et cohérente. À travers cette réunion, la Fédération affiche clairement son ambition : tirer le maximum de la fenêtre FIFA et mettre les Mourabitounes dans les meilleures dispositions possibles avant les prochaines échéances continentales.