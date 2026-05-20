Tournevis: pourquoi et qui le tient?

La Mauritanie serait-elle en train de reculer en matière de liberté de presse, d’expression et d’association, après avoir effectué de grands pas dans ces domaines au cours des dernières décennies ? Parti de zéro en 1991 avec l’avènement de la démocratie, notre pays caracole en tête des pays arabes pour ce qui est de la liberté de presse depuis plusieurs années,si l’on en croit le classement annuel établi chaque année par Reporters sans frontières. Mais il a fait un bond en arrière de vingt-sept places au cours des deux dernières années dans le classement général, du fait de plusieurs facteurs qu’il serait fastidieux de citer un-à-un.

Pour ce qui est des autres libertés, le bilan n’est guère plus reluisant. Deux députées et des militants des droits de l’Homme sont embastillés pour avoir tenu des propos jugés attentatoires à des symboles qu’une loi controversée protège. Des partis politiques, qui ont rempli toutes les conditions prévues par les textes, attendent toujours le précieux sésame délivré par le ministère de l’Intérieur pour pouvoir exercer leurs activités en toute légalité. Au moment où d’autres, de fondation récente, ont été autorisés comme par miracle et ont obtenu leur récépissé de reconnaissance.

Que faut-il voir derrière ce tour de vis ? Une volonté politique délibérée de restreindre les libertés ? Une victoire pour les faucons du régime pour qui la pacification de la scène politique est un danger et une escalade… autant de raisons pour rester indispensables ? Quoiqu’il en soit, il y a en tout cas urgence à revenir à la normalité. Le pays a trop de soucis avec la crise mondiale qui le frappe de plein fouet et un environnement difficile pour faire l’économie d’une réconciliation nationale bénéfique à plus d’un titre.

Ahmed ould Cheikh