Célébration de la fête de Tabaski le 27 Mai

La Mauritanie va célébrer la fête de l’Aid El Kebir, également appelée Tabaski en Afrique de l’Ouest, le mercredi 27 mai prochain, annonce un communiqué de la Commission Nationale d’Observation des Croissants Lunaires (CNOCL), rendu public dimanche soir.

Ainsi, le lundi 18 mai 2026 est le premier jour du mois de dhou Al Hijja de l’année 1447 de l’hégire.

Expliquant le fondement de sa décision, l’instance nationale, qui relève du Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel, rapporte avoir “pris des contacts dans toutes les wilayas du pays et mené les investigations nécessaires, pour confirmer l’observation du croissant lunaire ce soir”. Dans cette perspective, la commission adresse, ses chaleureuses félicitations et ses vœux au peuple de Mauritanie.