Réunion des cadres du Brakna : Un incident gâche la fin

La réunion des cadres du parti INSAF de la Wilaya du Brakna, tenue le vendredi dernier au siège central du parti a été marquée par un incident critique ayant jeté la panique dans l’assistance et a gâché la fin. Un cadre du département de M’Bagne, en l’occurrence, Maître Sarr Abou Yéro a été victime d'un malaise cardiaque et s'est effondré, provoquant un vent de panique. L’homme demandait le micro pour protester, comme d’autres, contre l’absence de traduction, dans les autres langues nationales (Pulaar, Soninké et Oulof), de l’exposé présenté par le secrétaire exécutif chargé du Brakna.

Pris en charge par des cadres de M’Bagne — notamment l’ambassadeur Hamza Thiam, le député Kébé Ibrahima et Datt Mamoudou — ainsi que par quelques responsables du parti, il a été évacué vers le Centre National de Cardiologie (CNC), puis vers l’Hôpital National, avant de pouvoir regagner son domicile tard dans la nuit. Ce dernier réclamait la traduction de l’exposé des responsables du parti.

Les cadres de la première formation de la majorité présidentielle avaient été conviés au siège central du parti pour écouter le secrétaire exécutif chargé de leur région. Au cours de cette séance, Ahmed Salem El Arby, entouré du fédéral par intérim Mouhamed Mahmoud Heyballah et du président du conseil régional, Mohamed Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, avait brossé un compte rendu détaillé de la 2e session du Bureau Politique, tenue le 9 mai dernier.

Avant que l’incident ne survienne, les cadres venus en grand nombre avaient ainsi été entretenus de l’actualisation du discours politique du parti. Ce programme met désormais l’accent sur les priorités actuelles de développement, le renouvellement imminent des instances et des structures de base, la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication à l’échelle des Moughataa, ainsi que la cohésion politique et le soutien aux réformes. Le secrétaire exécutif a appelé les cadres à se mobiliser pour renforcer l’ancrage de leur parti dans la Wilaya.

Après son intervention, le secrétaire exécutif a levé la séance sans la faire traduire, comme de coutume, dans les autres langues nationales, pourtant largement représentées dans l'assistance, ce qui du coup n’a pas manqué de susciter des remous, protestations et l’incident précité. Bien que les organisateurs aient présenté leurs excuses après l'incident, ce manque de traduction a été très mal perçu par de nombreux participants, repartis sans avoir compris l'essentiel de l’exposé des organisateurs de la réunion.