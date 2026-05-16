Mode sous-régionale : Nouvelle dimension de Made In Mauritania

Vendredi et samedi de créativité et de fête à Nouakchott. En effet, la deuxième édition de l’exposition “Made In Mauritania” dans un nouveau format, avec une dimension sous-régionale, marquée par la participation de plusieurs pays, “Made In Africa” organisée par Metou Ly, directrice Mi Communication et Evenementiel...s’est déroulée

vendredi et samedi.

La cuvée 2026, cette manifestation culturelle et entrepreneuriale, est placée sous le thème “héritage, identité et transmission” dans une

dynamique de dialogue et d’échanges, entre l’artisanat de Mauritanie et ceux des pays de la sous-région, notamment le Sénégal, le Mali et

la Côte d’Ivoire, fortement représentés.

Le coup d’envoi de l’événement a été donné en présence du Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des relations avec le

Parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou, de la présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou mint Abdel Malik, de l’ambassadeur du Sénégal et d’une foule nombreuse.

Au menu de l’événement, qui établit un pont entre l’héritage séculaire et le présent, un lien entre les époques et les générations, des expositions et visites guidées de stands, des panels et conférences, des ateliers pratiques, des animations culturelles, musicales et artistiques, un diner de gala sous la forme d’un bouquet final, prévu

samedi soir .

Cette rencontre d’excellence vise à promouvoir l’esprit de la créativité et de l’excellence chez les jeunes.