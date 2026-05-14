Nouakchott accueille un forum inédit sur les statistiques de genre

Nouakchott a abrité, mercredi , la première édition du forum annuel de dialogue entre producteurs et utilisateurs de données statistiques liées au genre, une initiative portée par le Ministère des Affaires Économiques et du Développement, en partenariat avec ONU Femmes et plusieurs acteurs nationaux et internationaux.

Placée sous le thème de la disponibilité et de l’exploitation des statistiques de genre, cette rencontre a réuni des représentants des départements ministériels, des institutions statistiques, de la société civile, des médias ainsi que des partenaires techniques et financiers. L’objectif affiché est de renforcer le dialogue entre les différents intervenants afin d’améliorer la production, la qualité et l’utilisation des données dans l’élaboration des politiques publiques.

Dans son allocution d’ouverture, le conseiller économique du ministère, El Moustapha Sidi Mohamed, a souligné que la disponibilité de données fiables et accessibles constitue un levier essentiel pour l’efficacité des politiques publiques. Il a notamment insisté sur leur importance dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la planification stratégique et la prise de décision éclairée.

Il a également rappelé que la production des données en Mauritanie repose sur un dispositif multisectoriel impliquant plusieurs institutions, notamment les ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Justice et de l’Action sociale, ainsi que les structures statistiques nationales, les services de sécurité et les organisations de la société civile.

De son côté, la cheffe du bureau de la Coordinatrice résidente des Nations Unies, Aurélie Fabre, a salué la tenue de ce forum, qu’elle considère comme une illustration concrète de la coopération étroite entre les autorités mauritaniennes et ONU Femmes. Elle a mis en avant les progrès réalisés par le pays en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, désormais inscrite comme principe fondamental dans ses engagements institutionnels et internationaux.

Selon elle, l’atteinte d’un développement durable et inclusif passe nécessairement par la disponibilité de données précises, désagrégées par sexe, et facilement accessibles pour orienter les politiques publiques.

Ce forum s’inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement du système statistique national, avec l’ambition de faire des données de genre un outil central au service du développement équitable en Mauritanie.