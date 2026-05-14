Réforme foncière en Mauritanie : Entre fermeté politique et modernisation numérique

La réforme foncière engagée par les autorités mauritaniennes constitue aujourd’hui l’un des chantiers les plus sensibles, stratégiques et complexes de l’action publique. Elle touche directement aux équilibres sociaux, à l’urbanisme, à l’investissement et à la crédibilité même de l’État.

Un choix politique fort au sommet de l’État

À la tête de ce département hautement exposé, le ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière, M. Mamadou Mamadou Niang, apparaît comme un homme de confiance du pouvoir exécutif. Sa nomination traduit le soutien direct du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du Premier ministre, Mokhtar Ould Djay. Investi d'une mission délicate, le ministre a pour mandat de restaurer l’autorité de l’État sur le foncier et de mettre fin à des décennies de désordre immobilier, de spéculation et d’impunité administrative.

Une double approche : Fermeté et ouverture

Depuis l'arrivée de M. Niang, le ton a changé à travers des actions concrètes :

· Fermeté stricte : Multiplication des opérations de récupération du domaine public, lutte contre les constructions irrégulières et contrôles administratifs rigoureux. Cette ligne dérange des réseaux d’influence et des privilèges anciens, générant des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux.

· Ouverture et dialogue : Multiplication des échanges avec les acteurs concernés. L’objectif affiché n'est pas de créer des tensions, mais de bâtir un cadre transparent, équitable et protecteur des intérêts des citoyens.

Le projet pilote : Le recensement foncier de Nouakchott

Illustration concrète de cette dynamique, le ministre Mamadou Mamadou Niang a supervisé, aux côtés du ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration, Ahmed Salem Ould Bede, le lancement officiel du recensement foncier des parcelles bâties de la ville de Nouakchott.

Ce projet s'inscrit dans un processus ferme et irréversible de modernisation des services publics, fondé sur la transparence, la sécurité juridique, l’efficacité et la transition numérique.

Objectifs stratégiques de l’opération

Ce recensement vise à collecter des données précises et exhaustives selon des normes internationales de qualité afin de :

· Documenter et sécuriser rigoureusement les droits de propriété.

· Réduire durablement les litiges fonciers et freiner la spéculation.

· Faciliter l’accès des citoyens aux services publics de base.

· Encourager les investissements économiques dans le développement des terres.

· Créer un outil avancé d’analyse territoriale pour guider les futures opérations urbaines.

Modalités d'exécution et calendrier

Pour garantir la neutralité, la précision et la rigueur de la collecte, l'opération est confiée à une équipe technique spécialisée : la Direction militaire de la géographie (relevant du ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs). Les opérations sur le terrain s’étaleront sur une période comprise entre 12 et 14 mois.

À travers le déploiement de ce recensement d'envergure, le gouvernement mauritanien confirme qu'il n'existe plus de zones d'exception. L'assainissement du foncier est désormais posé comme la condition essentielle de la modernisation de l'administration et du développement urbain du pays.

DL