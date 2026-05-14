Nouvelles-Orleans: Serigne Mourtada Bousso boucle une tournée par un colloque scientifique entre la Mauritanie et Touba

Après plusieurs semaines d’activités scientifiques et de prédication, Serigne Mourtada Bousso arrive au terme d’une vaste tournée internationale qui l’a conduit dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.

Au cours de ce périple, le prédicateur a animé une série de conférences, d’ateliers et de causeries consacrés à la jurisprudence islamique, principalement destinés aux communautés sénégalaises établies à l’étranger.

La tournée a comporté plusieurs étapes majeures, notamment à Madrid, Paris, New York, Washington D.C. et Atlanta. Au Canada, il a également rencontré des responsables de centres islamiques et de Zawaya soufies dans les villes de Toronto, Montréal et Ottawa.

La tournée devrait s’achever par l’organisation d’un colloque scientifique entre la Mauritanie et Touba, prévu au siège des Mauritaniens de La Nouvelle-Orléans. La rencontre portera sur le thème : « La méthodologie de Cheikh Ahmadou Bamba dans la préservation de l’identité religieuse et culturelle ».

Ce colloque réunira plusieurs universitaires et intellectuels mauritaniens vivant dans la ville, aux côtés de membres des communautés sénégalaises et mourides.

À travers cette rencontre scientifique, les organisateurs entendent mettre en lumière l’héritage intellectuel et éducatif de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que son rôle dans le renforcement de l’identité religieuse et culturelle au sein des sociétés musulmanes.