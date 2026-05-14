Premier numéro des Cahiers d’études en économe monétaire de la BCM

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a divulgué mardi dernier (12 Mai), le premier numéro des Cahiers d’études en économie monétaire, édités par son Centre d’Études en Économie Monétaire (CEEM), au cours d’une cérémonie organisée sous la présidence du gouverneur, Mohamed Lemine Dhehbi. Cette publication a pour objectif “de promouvoir la recherche appliquée et la réflexion sur les enjeux économiques, monétaires et financiers d’intérêt national, tout en renforçant le dialogue entre expertise institutionnelle et recherche académique”.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le gouverneur de la BCM a salué “l’engagement des cadres, chercheurs et experts, qui ont contribué à la réalisation de ce premier numéro” et mis en avant “l’importance de la dimension développement de la recherche économique et financière pour la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)”.

La rencontre du mardi a été marquée par une présentation des principales thématiques traitées par cette première publication, des échanges avec les auteurs et tous les responsables de l’institution impliqués dans cette initiative, à grande portée scientifique” dans une perspective de renforcement du rayonnement intellectuel et scientifique de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM).

En effet, pour les banques centrales, ce type de publications servent de test avant d’agir, à modéliser l’impact d’une hausse des taux sur l’inflation, à simuler un choc, diffuser le savoir interne, animer le débat.....