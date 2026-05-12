RFD: Déclaration politique

Nous avons constaté au Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), à l’instar de l’opinion publique nationale et des acteurs politiques, que la dynamique visant à organiser un dialogue national est entrée dans une impasse.

Soucieux de contribuer aux efforts visant à la reprise de ce projet, vital pour le pays, le RFD souhaite soumettre à l’attention de la classe politique nationale les éléments suivants :

- Nous demeurons convaincus que seul un dialogue politique, inclusif, sincère et responsable permettra de parvenir à des solutions consensuelles et durables aux problèmes auxquels notre pays est confronté ;

- Même s’il n’a pas bénéficié de l’adhésion d’une partie de la classe politique, Opposition et Majorité confondues, le Pacte Républicain, signé le 21 septembre 2023 par le Gouvernement, l’Union des Forces de Progrès, El Insaf et le Rassemblement des Forces Démocratiques, pose les bases d’un dialogue politique à même d’aborder l’ensemble des questions politiques, économiques et sociales auxquelles notre pays se doit de trouver des réponses consensuelles, justes et pérennes. N’ayant pu être mis en œuvre, le Pacte Républicain demeure, tout de même, un document de référence qui reflète une unité de vues, au sujet de questions fondamentales, entre le Pouvoir et une partie de l’Opposition.

- De par son statut de pôle politique, attaché à l’organisation d’un dialogue national dans l’intérêt suprême du pays, et partant de ce qui précède, notre parti propose aux deux autres pôles la discussion du document du Pacte Républicain, en vue de son adoption comme base pour une feuille de route consensuelle, permettant aux forces politiques nationales la reprise du dialogue, tant attendu.

Nouakchott, le 24 Dhu Al Qui’da 1447 - 11 Mai 2026

Le Rassemblement des Forces Démocratiques