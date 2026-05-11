Nouakchott Nord : Lancement d'un atelier de formation sur l’éducation inclusive

La Direction régionale de l’Éducation de Nouakchott Nord accueille, depuis ce lundi matin, un atelier de formation des formateurs dédié à l’« éducation inclusive ». Cette initiative vise à renforcer les compétences des cadres pédagogiques pour bâtir une école ouverte à tous.

Organisée par la Direction de l’Enseignement Fondamental en partenariat avec le projet PAIRE (financé par l'UNICEF), cette rencontre réunit des Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IDEN) et des Inspecteurs de Circonscription (IC) venus de plusieurs wilayas : Nouakchott Nord, Brakna, Assaba, Guidimagha et Hodh Charghi.

Durant quatre jours, les participants approfondiront les concepts fondamentaux de l'inclusion scolaire. Le programme prévoit des sessions intensives sur :

· Le cadre juridique et les principes de l'éducation inclusive ;

· Les rôles et responsabilités des acteurs pédagogiques ;

· La socialisation des enfants à besoins spécifiques ;

· Le développement de partenariats diversifiés ;

· L'analyse de situations pédagogiques nécessitant une prise en charge spéciale.

· L'ouverture officielle a été présidée par Savia Bamba, Directrice de l’Enseignement Fondamental, entourée de Nagi Abdel Aziz, directeur de la coopération et des stratégies et d'Ahmed El Keihel, DREN de Nouakchott Nord. Lors de son allocution, la directrice a souligné le caractère stratégique de cette thématique, exhortant les inspecteurs à s'approprier ces outils pour transformer durablement leurs pratiques de terrain.

Cette formation s'inscrit dans la volonté des autorités mauritaniennes d'instaurer une École Républicaine inclusive et équitable. Elle s’aligne sur les législations nationales et les engagements internationaux, notamment l’Objectif de Développement Durable (ODD 4), qui prône une éducation de qualité pour tous, sans exception. En plaçant l'inclusion au cœur des priorités, le ministère réaffirme son engagement : garantir à chaque enfant mauritanien le droit effectif à l'éducation et à la réussite scolaire.