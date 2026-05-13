Ould Abdel Aziz est enfin sorti de sa réserve. Condamné à 15 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens, l’ancien Président, qui n’était pas particulièrement volubile lors des différentes péripéties de son interminable procès, vient d’adresser une lettre à son successeur et ancien alter ego. C’est lorsqu’il a senti que les choses sérieuses allaient commencer et que la vente aux enchères publiques de son immense patrimoine n’était plus qu’une question de jours, qu’il s’est emparé de sa plume. Dans une tentative ultime de sauver les meubles, même s’il sait que la balle est déjà partie et que le Président ne peut lui être d’aucun secours.

Il s’essaie pourtant à un exercice délicat de plaidoyer pro domo. Petit florilège de sa lettre : « Ghazouani connait l’origine de ma fortune […] La confiscation de mes biens est illégale, puisque j’ai été victime d’une farce judiciaire […] Les tribunaux m’ont acquitté des accusations de détournement, trafic d’influence et abus de biens publics ». Avant de décrocher des flèches incendiaires : « En 7 ans, aucune procédure n’a abouti contre les vrais responsables du pillage, malgré un rapport de la Cour des comptes faisant état de 450 milliards d’ouguiyas détournés ». Et de conclure : « cette opération ne vise qu’un seul objectif : me détruire politiquement ».

Cette lettre, qui fait le buzz sur la Toile depuis sa publication, aura-t-elle un effet ? Ou n’est-elle que le cri du cœur d’un homme qui n’a plus d’autre choix que de prendre l’opinion publique à témoin ? Mais la médaille a son revers. La publication, presqu’instantanément sur les réseaux sociaux, de la liste (interminable) des biens de l’ancien Président, a en même temps donné, à cette opinion publique, une idée de l’étendue de la prédation durant la décennie. Un partout, balle au centre !

Ahmed ould Cheikh