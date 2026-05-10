Mobilisation de l'opposition mauritanienne: pari réussi!

Comme annoncé, l’opposition mauritanienne a tenu ce dimanche 10 mai un grand meeting populaire à Nouakchott. Le pari de la mobilisation est réussi : une foule compacte a envahi la place de la Foire, marquant un tournant dans le rapport de force avec le pouvoir.

Venus des quatre coins de la capitale, et particulièrement des quartiers périphériques, les militants et sympathisants ont répondu massivement à l'appel dans une ambiance électrique. L'objectif était clair : dénoncer la précarité croissante des ménages, accentuée par les hausses successives des prix du gaz et du gazole.

Un front uni contre la vie chère et la corruption

À la tribune, les chefs des différents pôles de l’opposition se sont succédé, se félicitant de cette affluence qui légitime leur combat. Pour les organisateurs, ce rassemblement prouve qu’une soif de changement profond traverse le pays. Ils ont martelé la nécessité de resserrer les rangs pour maintenir la pression sur un pouvoir qu’ils accusent de « gabegie » et de « corruption endémique ».

Les orateurs ont vivement critiqué l'inertie du gouvernement face à la détresse sociale, dénonçant également les restrictions des libertés et l’exclusion de certaines composantes de la société — des maux qui, selon eux, fragilisent l’unité nationale et le « vivre-ensemble ».

Maintenir la dynamique

Alors que le dialogue avec la majorité est au point mort, l’opposition sort renforcée de cette journée. Elle a su intégrer de nouveaux partis qui ont profité de l'occasion pour faire leur entrée officielle sur la scène politique.

Après avoir investi les réseaux sociaux et les médias pour mobiliser les foules, l’opposition doit désormais transformer l’essai et maintenir cette dynamique pour peser sur le débat national. De son côté, la majorité ne devrait pas tarder à répliquer à cette démonstration de force.