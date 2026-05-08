Forte mobilisation autour de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été célébrée ce vendredi en Mauritanie sous le thème « Unis sous le signe de l’humanité », mettant en avant les valeurs de solidarité, d’engagement et d’action humanitaire.

La cérémonie officielle, organisée à Nouakchott, s’est déroulée en présence du président du Croissant-Rouge mauritanien (CRM), Boullah Ould Megueya, ainsi que de partenaires nationaux et internationaux, dont des représentants de la Croix-Rouge française et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Dans son discours, le président du CRM a rappelé que cette journée coïncide avec la naissance de Henry Dunant, fondateur du Mouvement international, soulignant qu’elle constitue « un moment privilégié pour réaffirmer l’attachement aux principes fondamentaux », notamment l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance.

Revenant sur les réalisations de l’année écoulée, Boullah Ould Megueya a indiqué que plus de 6 000 personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire dans la wilaya du Hodh Chargui, incluant réfugiés, rapatriés et populations locales. Il a également précisé que près de 2 000 réfugiés ont été accueillis dans les points de services humanitaires de la même région.

Dans le domaine de la réponse aux catastrophes, 260 familles sinistrées par les inondations ont reçu une aide d’urgence, notamment dans la wilaya du Guidimagha. Par ailleurs, des programmes d’autonomisation économique ont permis à 1 500 familles issues de coopératives féminines, dans les wilayas du Gorgol et du Guidimagha, de bénéficier de transferts monétaires pour financer des activités génératrices de revenus.

Le président du CRM a également mis en avant les actions menées dans le domaine migratoire, avec plus de 11 000 migrants assistés et 16 000 personnes sensibilisées aux risques liés à la migration. Il a ajouté que 572 migrants ont été accueillis dans des centres temporaires, tandis que 600 familles à Rosso ont bénéficié d’aides financières et de kits d’hygiène.

Sur le plan institutionnel, il a évoqué des réformes internes visant à renforcer la transparence et la performance organisationnelle, ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique 2026-2030 pour consolider les capacités opérationnelles du CRM. Il a également annoncé l’organisation prochaine, à Nouakchott, d’une Semaine de l’action humanitaire, incluant des rencontres régionales d’envergure.: la 50e session de l’Organisation arabe de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la 39e session du Comité islamique du Croissant international.

Ces rencontres d’envergure témoignent du rôle croissant de la Mauritanie sur la scène humanitaire régionale et internationale. Elles devraient également offrir un cadre propice au renforcement de la coordination entre acteurs, à l’échange d’expériences et à la consolidation des réponses communes face aux défis humanitaires.

Engagement humanitaire collectif

Prenant la parole au nom de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), le chef des opérations, Hubert Degegbe, a souligné que cette journée représente « un moment de reconnaissance, de mémoire et de réaffirmation de l’engagement humanitaire collectif ».

Il a insisté sur la portée du thème retenu cette année, affirmant que « être unis dans l’humanité, c’est reconnaître que derrière chaque crise se trouvent des vies humaines nécessitant assistance, protection et espoir ». Il a également rendu hommage aux volontaires, saluant leur rôle essentiel auprès des communautés en situation de vulnérabilité.

Pour sa part, Xavier Huchon, chef de délégation de la Croix-Rouge française, a réaffirmé la solidité du partenariat avec le Croissant-Rouge mauritanien mettant en lumière 25 années de coopération étroite. Retraçant les grandes étapes d’un partenariat construit sur la durée et l’adaptation aux réalités du terrain, il a rappelé que « la Croix-Rouge française accompagne le Croissant-Rouge mauritanien depuis maintenant 25 ans » soulignant une coopération qui a évolué de la lutte contre le VIH/Sida au début des années 2000 vers des programmes plus larges intégrant sécurité alimentaire, lutte contre la malnutrition et protection sociale.

Portée humaine de cet engagement

Revenant sur les années 2010, il a souligné l’importance des approches intégrées mises en œuvre dans certaines régions du pays : « Ces actions ont contribué à poser les bases d’un système national de protection sociale non contributive ». Une dynamique qui s’est poursuivie ces dernières années avec un recentrage sur la santé, la gestion des catastrophes et l’assistance aux migrants et réfugiés.

Mais au-delà du bilan technique, Xavier Huchon a insisté sur la portée humaine de cet engagement : « Cette histoire… ce n’est pas rien ! Derrière cette histoire, il y a des vies, des visages et du sens. »

Rendant hommage aux volontaires, piliers de l’action humanitaire, il a déclaré : « Aujourd’hui, nous honorons toutes celles et tous ceux qui, souvent en première ligne, consacrent leur énergie – et parfois leur sécurité – au service des personnes les plus fragiles. » Avant d’ajouter : « Grâce à leur engagement, des vies sont sauvées, des souffrances sont soulagées et l’espoir renaît là où il semblait perdu. »

Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises, il a rappelé le rôle crucial du Mouvement international : « Le rôle du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est plus essentiel que jamais. Chaque geste de secours, chaque action de prévention… contribue à quelque chose de plus grand que nous. »

Clôturant son intervention sur une note mobilisatrice, il a appelé à renforcer l’engagement collectif : « En ce jour de célébration, renouvelons ensemble notre engagement, à tendre la main à ceux qui souffrent. »

La cérémonie s’est achevée par la remise d’attestations à plusieurs personnalités engagées dans l’action humanitaire à l’intérieur du pays, suivie d’une visite au centre des migrants d’ElMina.