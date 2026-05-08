Indignation du FONADH face aux violations des droits humains

Face à une vague répression visant essentiellement les responsables et militants de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), la société civile réagit.

Ainsi, le Forum National des Organisations de Droits Humains (FONADH), un collectif d’une vingtaine d’ONG, exprime “une vive inquiétude face aux violations des droits de l’homme en Mauritanie, depuis plusieurs mois” dans une déclaration rendue publique jeudi soir.

Le collectif des ONG déplore “de graves dérives : des arrestations arbitraires, des interdictions de manifestations pacifiques, des bavures policières en toute impunité et sous les yeux de tous”.

Les faits incriminés portent sur “les arrestations de 2 députés par la police, leur condamnation sans égard pour leur statut, la répression systématique des manifestations et rassemblements pacifiques par la police, les interpellations répétées de citoyens, députés, hommes politiques et d’autres acteurs sans convocation préalable, les brutalités policières”.