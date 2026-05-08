Indignation du FONADH face aux violations des droits humains

Face à une vague répression visant essentiellement les responsables et militants de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), la société civile réagit.
Ainsi, le Forum National des Organisations de Droits Humains (FONADH), un collectif d’une vingtaine d’ONG, exprime “une vive inquiétude face aux violations des droits de l’homme en Mauritanie, depuis plusieurs mois” dans une déclaration rendue publique jeudi soir.
Le collectif des ONG déplore “de graves dérives : des arrestations arbitraires, des interdictions de manifestations pacifiques, des bavures policières en toute impunité et sous les yeux de tous”.
Les faits incriminés portent sur “les arrestations de 2 députés par la police, leur condamnation sans égard pour leur statut, la répression systématique des manifestations et rassemblements pacifiques par la police, les interpellations répétées de citoyens, députés, hommes politiques et d’autres acteurs sans convocation préalable, les brutalités policières”.
Le FONADH rappelle à l’Etat “ses engagements constitutionnels et internationaux, en matière de droits humains, liberté de la presse, liberté de manifestation, d’opinion et l’ensemble des droits fondamentaux, encore très peu respectés en Mauritanie”.
Le communiqué revient également sur les engagements du président de la République “Mon programme, dont les priorités sont l’éducation et la justice sociale, fait une place de choix à l’instauration d’un Etat fort et moderne, au service du citoyen, dans un climat politique apaisé, des institutions solides et une administration efficace” invitant ainsi Ould Ghazouani au souvenir de son thème de campagne.