Fonds de logement des enseignants : Ghazouani lance la première phase des décaissements

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé mercredi soir au Centre international des conférences Moktar Ould Daddah la cérémonie officielle de remise de la première tranche du Fonds de soutien au logement des enseignants.

À cette occasion, le chef de l’État a procédé à la remise symbolique de chèques à quatre bénéficiaires, marquant le lancement effectif du décaissement d’une enveloppe globale estimée à 6,917 milliards d’anciennes ouguiyas. Cette première phase concerne 1 372 bénéficiaires, dont 189 femmes.

Le programme cible les enseignants, encadreurs pédagogiques et personnels administratifs comptant au moins quinze années de service dans l’enseignement fondamental et secondaire relevant du ministère de l’Éducation et de la Réforme du système d’enseignement.

Dans son allocution, la ministre de l’Éducation, Houda Babah, a affirmé que cette initiative illustre l’engagement des autorités en faveur de la valorisation du corps enseignant et de l’amélioration des conditions de vie des acteurs du système éducatif. Elle a également assuré que les critères d’attribution ont été définis sur des bases «transparentes et équitables », fondées sur le mérite et l’égalité des chances.

Le porte-parole des enseignants, Mohamed Yahdih Salem, a pour sa part salué « un moment historique » pour les enseignants mauritaniens, estimant que cette mesure constitue une reconnaissance concrète du rôle du personnel éducatif dans la formation des générations futures.

Selon les autorités, le financement du fonds repose sur plusieurs sources, notamment une contribution annuelle de l’État inscrite dans la loi de finances, une participation des bénéficiaires à hauteur de 25 % du coût du soutien remboursable sur quinze ans, ainsi que les revenus issus de la vente de logements réalisés par TAAZOUR dans le cadre du programme « Dari ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des réformes engagées ces dernières années dans le secteur éducatif, notamment le développement des infrastructures scolaires, le renforcement des ressources humaines et la promotion du concept de l’école républicaine.