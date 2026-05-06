La Mauritanie accueille un atelier de validation du projet NAVAC sur la chaîne de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita

Nouakchott, 6 mai 2026 – Un atelier de validation des résultats préliminaires de l’analyse de la chaîne de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita se tient les 6 et 7 mai 2026 à Kaédi, dans la région du Gorgol, dans le cadre de la mise en œuvre du programme NAVAC (New Aquatic Food Value Chains – Développement de nouvelles chaînes de valeur aquatiques) en Mauritanie.

Mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec l’Université Technique du Danemark (DTU), avec l’appui financier de l’Union européenne et l’appui technique de l’Agence mauritanienne de Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales (ADPPC), NAVAC est un programme quinquennal qui vise à développer de nouvelles chaînes de valeur aquatiques pour une alimentation saine et durable, en particulier au profit des populations les plus vulnérables dans des contextes fragiles.

Le programme appuie le développement de chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture dans cinq pays (Mauritanie, Soudan du Sud, Guinée-Bissau, Colombie et Tchad), en mettant l’accent sur leur contribution à la lutte contre la malnutrition et au renforcement de la résilience des systèmes alimentaires.

L’atelier réunit les principaux acteurs de la chaîne de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita, notamment les pêcheurs, les transformatrices, les mareyeurs et détaillantes, les autorités publiques, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il s’inscrit dans la première phase du programme, consacrée à l’analyse de la chaîne de valeur et à l’élaboration d’une stratégie de développement.

Au cours des deux journées d’atelier, les participants examinent les résultats de l’analyse fonctionnelle de la chaîne de valeur ainsi que l’évaluation préliminaire de sa durabilité économique, sociale et environnementale. Les discussions permettent d’ajuster et de valider ces résultats à travers un processus participatif, en tenant compte des réalités du terrain.

L’atelier vise également à définir une vision commune à l’horizon de dix ans pour l’amélioration de la chaîne de valeur, ainsi qu’à identifier les axes stratégiques et les actions prioritaires pour son développement durable. Une attention particulière est accordée au potentiel des produits aquatiques, notamment les espèces faiblement exploitées, pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les résultats de cette rencontre contribuent à l’élaboration d’une stratégie décennale de mise à niveau de la chaîne de valeur, ainsi qu’à un plan d’investissement sur quatre ans, mis en œuvre jusqu’à la fin du programme NAVAC en 2030.

La chaîne de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita joue un rôle socio-économique important pour les communautés autour du lac : elle génère plus d’un millier d’emplois, dont près de la moitié est occupée par des femmes, très investies dans la transformation et la vente au détail du poisson. En complémentarité d’autres activités économiques, la pêche offre aussi de réelles opportunités de diversification de revenus pour les ménages péri-lacustres. Enfin, le poisson frais du lac est un mets local très apprécié et recherché, présent sur la plupart des marchés du Gorgol et du Guidimakha. Les produits issus de cette chaîne de valeur représentent une source importante de protéines, de minéraux et de vitamines pour les populations locales. Toutefois, leur accessibilité demeure inégale à l’échelle régionale et requiert des améliorations afin que les personnes les plus vulnérables puissent également en bénéficier.

Des points de levier sont identifiés pour renforcer la chaîne de valeur, tels que la professionnalisation des acteurs, le désenclavement des sites de pêche et l’amélioration de l’accès aux intrants de pêche au niveau local. Des activités prioritaires sont également définies avec les acteurs, notamment le balisage des zones de pêche sensibles du lac présentant un risque de dommages pour les engins de pêche et un danger pour la navigation (en raison des troncs d’arbres submergés, entre autres).

Cet atelier constitue une étape importante pour renforcer l’appropriation du projet par les parties prenantes et assurer une meilleure prise en compte des priorités locales dans le développement du secteur halieutique autour du lac de Foum Gleita.