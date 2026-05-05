Transmission de la lettre ouverte et officielle de l'Union des étudiants mauritaniens en Chine

Portée à l’attention de Monsieur le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en République Islamique de Mauritanie

Monsieur le Ministre,

Je n'ai pas rédigé la pétition ci-jointe. Je n'en suis que la messagère. Ce texte est un cri collectif, écrit et porté par l'Union des étudiants mauritaniens en Chine (UEMC), sous la direction de son président, monsieur El Hassan Blahi. Il exprime, de manière formelle et structurée, les revendications que nous portons tous dans notre cœur. Mon seul rôle aujourd'hui est de vous le transmettre, avec l'espoir qu'il trouve le chemin de votre conscience et de votre action. Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir lire cette pétition avec attention. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons simplement d'être vus, entendus et soutenus.

Cela fait maintenant plus de six mois que je suis arrivée en Chine, ce pays lointain où tout m'était nouveau : les visages, la nourriture, les paysages, la culture, la langue, l'environnement. Je venais d'entrer dans un monde inconnu, avec pour seuls bagages l'espoir d'apprendre et la volonté de réussir. Mais, depuis, aucune aide ne m'est parvenue de l’État de mon pays natal ni de son gouvernement. Mon unique secours est la bourse que l'État chinois me verse régulièrement chaque mois. C'est avec elle que je tente de survivre au jour le jour, dans un pays où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ma famille, dont la situation financière est elle-même fragile, ne peut pas m'assister. Moi qui suis ici depuis quelques mois à peine, je sens déjà le poids du stress, de l'incertitude et de l'isolement peser sur mes épaules. Alors, qu'en est-il de celles et ceux qui sont ici depuis des années ? Qu'en est-il de ces étudiantes et de ces étudiants qui, mois après mois, affrontent les mêmes difficultés, les mêmes privations, les mêmes silences ?

Depuis que j'ai intégré l'Union des étudiants mauritaniens en Chine, j'ai découvert l'étendue de notre détresse commune. Chaque jour, les mêmes problèmes ressurgissent : précarité financière, absence d'interlocuteur, lourdeurs administratives, sentiment écrasant d'abandon. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole. Non pour me plaindre, mais pour porter à votre connaissance notre réalité, notre dignité et nos espoirs. Nous demandons à notre patrie de ne pas nous oublier… sans oublier que notre Union fait de son mieux pour venir en aide à chacun d’entre nous, étudiants en Chine, mais elle ne peut, à elle seule, guère faire grand-chose. Comme on dit en hassaniya : « une seule main ne peut pas applaudir »… Aussi devons-nous travailler tous ensemble, UEMC et gouvernement mauritanien, pour apporter le meilleur. Avec toute ma gratitude et mon profond respect,

Rabi'a de Grange

Membre de l'Union des étudiants mauritaniens en Chine

------------------------------------------------------------------

Union des étudiants mauritaniens en Chine (UEMC)

Unité – Lutte – Construction

Lettre ouverte et officielle adressée au ministère mauritanien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Objet : Mémorandum de revendications urgentes pour l'amélioration de la situation des étudiants mauritaniens en Chine

Nous, étudiants mauritaniens poursuivant nos études en République populaire de Chine, avons l'honneur de porter à votre haute attention la présente pétition. Elle expose les principaux défis auxquels notre communauté estudiantine est confrontée au quotidien. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons d'être vus, entendus, soutenus. Nous demandons les moyens de poursuivre nos études dans la dignité, afin de revenir un jour servir notre patrie avec les compétences acquises ici, en Chine. C'est dans cet esprit de respect et d'espérance que nous vous adressons les requêtes suivantes.

Premièrement : Questions académiques et bourses d'études

Nous demandons la participation de représentants de l'UEMC aux commissions de répartition des bourses d'études offertes par le gouvernement chinois, afin de garantir la transparence et de répondre aux besoins réels des étudiants. Nous demandons une clarification officielle sur les causes de la diminution du nombre de places d'études attribuées aux étudiants mauritaniens durant la première année. Nous sollicitons la simplification des procédures d'équivalence des diplômes et de reconnaissance, en Mauritanie, des qualifications académiques chinoises. Nous demandons l'augmentation du nombre de bourses d'études, en particulier aux niveaux Master et Doctorat, avec une attention particulière pour les spécialisations rares et stratégiques dont le pays a besoin.

Deuxièmement : Aspects financiers et administratifs

En raison de la forte augmentation du coût de la vie dans les principales villes chinoises, nous sollicitons l'octroi d'une allocation mensuelle de subsistance aux étudiants mauritaniens, aussi modeste soit-elle, pour alléger leur fardeau quotidien. Nous demandons l'affectation de personnel dédié au traitement plus rapide et plus humain des affaires estudiantines, afin que nous ne soyons plus laissés sans interlocuteur face à nos difficultés administratives.

Troisièmement : Aspects sociaux et culturels

Nous demandons un soutien financier et institutionnel pour les activités estudiantines, qui renforcent la cohésion de notre communauté et diffusent la culture mauritanienne. Nous sollicitons l'organisation de programmes de sensibilisation et de soutien aux nouveaux étudiants pour faciliter leur adaptation à la vie en Chine, en collaboration avec notre UEMC. Nous demandons le soutien aux projets estudiantins qui promeuvent la culture mauritanienne et renforcent les liens entre nos deux pays. Nous sollicitons la mise à disposition d'opportunités de traduction et d'interprétariat pour les étudiants, notamment lors des visites de délégations ministérielles mauritaniennes dans le cadre de la coopération avec la Chine.

Recommandations détaillées

1. Participation de représentants élus de l'UEMC en tant qu'observateurs ou conseillers au sein des commissions de répartition des bourses chinoises destinées à la Mauritanie.

2. Publication d'une déclaration officielle détaillée par les autorités compétentes, précisant les critères et les raisons sous-jacentes aux fluctuations des bourses et des établissements attribués aux étudiants mauritaniens en Chine ces dernières années.

3. Mise en place d'un mécanisme simplifié, clair et accéléré, entre votre ministère de l'Enseignement Supérieur et l'Ambassade de Mauritanie à Pékin pour l'équivalence des diplômes et la reconnaissance des qualifications académiques chinoises, avec la mise à disposition d'un guide pratique complet pour les étudiants.

4. Négociation avec la partie chinoise pour augmenter le nombre de bourses d'études aux niveaux Master et Doctorat, en mettant l'accent sur les spécialisations rares et stratégiques.

5. Étude de la possibilité d'attribuer une allocation mensuelle de subsistance, même symbolique, pour soutenir les étudiants face à l'augmentation constante du coût de la vie.

6. Affectation d'un budget annuel et d'un soutien institutionnel (organisationnel et logistique) pour les activités culturelles et sociales de notre UEMC, afin de renforcer la cohésion de la communauté estudiantine et de promouvoir la culture mauritanienne.

7. Élaboration d'un programme d'orientation, en collaboration avec l’UEMC, où les anciens étudiants guideraient les nouveaux arrivants et les aideraient à surmonter les difficultés d'adaptation académique, culturelle et sociale.

8. Soutien aux projets estudiantins novateurs visant à renforcer les échanges culturels ou à fournir des consultations dans des domaines spécifiques (commerce, technologie) entre les deux pays, par la mise en relation avec les entités concernées.

9. Fondation d'une base de données des interprètes et volontaires qualifiés parmi les étudiants mauritaniens, et invitation systématique de ces derniers à participer au soutien des délégations ministérielles officielles en visite en Chine, afin de valoriser leur expérience et de servir les intérêts de notre pays.

Monsieur le ministre,

Nous ne sommes pas des voix lointaines. Nous sommes les enfants de la Mauritanie, portés par l'espoir de nous former, de grandir et de revenir bâtir notre pays. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons un regard, une écoute, un geste. Nous demandons à notre patrie de ne pas nous oublier. Nous attendons avec ferveur votre bienveillante réaction et nous nous engageons à travailler main dans la main avec les représentants du ministère pour améliorer la situation des étudiants mauritaniens en Chine. Puisse ce document trouver le chemin des cœurs et des consciences.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre profond respect et de notre indéfectible attachement à la patrie.

Pour l’Union des étudiants mauritaniens en Chine

Son président, El Hassan Blahi