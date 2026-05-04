Célébration de la journée internationale de la presse

La Mauritanie a célébré ce dimanche 03 mai 2026 la journée internationale de la liberté de la presse, sous le thème “des médias professionnels proches du citoyen, au service de la citoyenneté et de la culture de la paix” au cours d’une cérémonie organisée dans un hôtel de Nouakchott, sous la supervision du Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la communication a mis en avant “le rôle essentiel de la presse dans la consolidation de la démocratie” et évoqué “des réformes concrètes et progrès réalisés par le gouvernement” dans la gestion du secteur des médias au cours des mandats du président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Des avancées “importantes qui maintiennent la Mauritanie dans sa position de chef de file dans le monde arabe en matière de liberté de la presse, le renforcement du rang au sein des pays africains qui respectent le plus la liberté d’expression, en plus de la réforme du système juridique et réglementaire dans le cadre du travail des médias, le soutien aux institutions de presse et l’expansion des services de médias publics”.