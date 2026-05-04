Mauritanie : le parquet nie des allégations de mauvais traitement contre les militantes abolitionnistes

Le procureur de la République près le tribunal de Nouakchott Sud, Abd Samad Mohamed Lemine, a démenti les allégations de mauvais traitements infligés à Mariam Cheikh Dieng, Ghamou Achour, 2 députés et Warda Souleymane, journaliste, détenues à la prison des femmes de Nouakchott, au cours d’une conférence de presse, organisée dimanche après-midi.

Le magistrat du parquet, qui était accompagné de plusieurs responsables de l’administration pénitentiaire au cours de cette rencontre avec la presse, a également annoncé l’ouverture d’une enquête.

Il répond ainsi aux accusations de mauvais traitements formulées il y a quelques jours, par le collectif des avocats de défense de 3 dames, militantes de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA).

Le procureur de la République prés le tribunal de Nouakchott Sud a soutenu “le souci constant du parquet d’appliquer la loi de manière juste et stricte” et appelé “chacun à faire preuve de responsabilité dans la diffusion de l’information et à s’abstenir de promouvoir des informations non fiables, ou non confirmées, en raison de l’impactnégatif que cela peut avoir sur la société”.