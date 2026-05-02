La Ministre du Commerce inaugure une succursale de la chaîne internationale Dipndip à Nouakchott

Vendredi soir, la Ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinabou Mint Ahmednah, a inauguré une succursale de la chaîne internationale Dipndip à Nouakchott. Étaient présents à l'inauguration le Gouverneur de Nouakchott Ouest, le préfet et Maire de Tevragh-Zeina, plusieurs élus, une délégation de Dipndip conduite par le Directeur des Opérations, des acteurs économiques, des membres du corps diplomatique et des représentants des médias.

Lors de son allocution au siège de l'établissement, la ministre a salué l'implantation de telles marques internationales, y voyant une preuve de la qualité du climat des affaires en Mauritanie et de sa capacité à attirer des investissements prometteurs. Elle a attribué ce succès à la confiance des partenaires et des investisseurs dans la vision et les ambitions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour la Mauritanie, ambitions que le gouvernement s'engage à mettre en œuvre sous la supervision directe de Son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djay.

À cette occasion, elle a exhorté la direction de l'établissement à privilégier la qualité des services et à maintenir une image à la hauteur de la modernisation de la capitale, Nouakchott. Elle a également souligné l'importance de contribuer activement à la diversification de l'offre touristique et commerciale de la Mauritanie, de créer des emplois décents pour les jeunes et de renforcer l'attractivité de Nouakchott en tant que destination touristique et d'investissement.

Au cours de sa visite, Son Excellence a parcouru les différentes sections du restaurant et a reçu des explications sur les services proposés et les spécialités de la maison, notamment sa large sélection de pâtisseries belges et de chocolats frais.

De leur côté, les représentants des investisseurs et de la chaîne internationale DipNDip ont félicité les autorités mauritaniennes pour les garanties qu'elles ont apportées afin d'encourager l'investissement et d'attirer les investisseurs. Ils ont également exprimé leur gratitude envers le ministère pour son soutien et les facilités mises à disposition pour la réalisation du projet, ainsi que leurs aspirations à une expansion future afin de mieux satisfaire les goûts des consommateurs mauritaniens.

L'investissement initial dans la succursale DipNDip de Nouakchott s'est élevé à 1,8 million de dollars américains. Cet investissement a directement créé 114 emplois, dont neuf postes d'encadrement, de direction et d'exploitation.

Le groupe DipNDip est une chaîne internationale de cafés spécialisés dans la confiserie chocolatée, réputée pour ses créations innovantes à base du meilleur chocolat belge.

Fondé en 2008 et basé au Canada, DipNDip possède et exploite une chaîne de boutiques dans le monde entier. Le siège social du groupe génère à lui seul un chiffre d'affaires annuel d'environ 84,7 millions de dollars américains. Une part importante de la solidité financière du groupe provient de son réseau mondial de franchises (plus de 145 points de vente dans 19 pays). Elle s'est imposée comme un leader mondial de la confiserie chocolatée, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.