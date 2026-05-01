﻿WACA+: 212 millions de dollars pour l’économie en Mauritanie et au Bénin

La Mauritanie et le Bénin vont bénéficier d’un financement initial de 212 millions de dollars de la Banque Mondiale (BM), dans le cadre de la mise en œuvre du programme WACA+ “renforçant le partenariat régional dédié à la protection des zones côtières et au développement de l’économie bleue en Afrique de l’Ouest”, annonce un communiqué du bureau pays de l’institution à Nouakchott. La mise en œuvre du programme WACA+ “ pour une phase initiale, couvrant le Bénin et la Mauritanie, marque une étape clé dans l’intensification des efforts régionaux d’adaptation au changement climatique”.

Dans une perspective de résilience, “le programme WACA+ vise à réduire la vulnérabilité des communautés côtières, à protéger les infrastructures et les écosystèmes contre l’érosion, les inondations et l’élévation du niveau de la mer, tout en stimulant la création d’emplois durables tout au long de la chaîne des valeurs de l’économie bleue”. Ce programme aura un impact à une grande échelle, au profit des communautés côtières au cours de la première phase “en contribuant à la protection de plus de 530.000 personnes vivant dans des zones côtières exposées, la création d’environ 13.000 emplois dans des secteurs clés, tels que la pêche, l’aquaculture, le tourisme, la logistique portuaire et la restauration des écosystèmes côtiers. Le programme mettra un accent particulier sur l’inclusion économique des femmes et des jeunes, avec pour objectif de promouvoir une croissance inclusive et de générer des emplois à fort impact social et économique”.