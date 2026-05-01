Un membre de la flottille de Gaza au Calame: « Nous avons été attaqués par les israéliens dans les eaux internationales »

Les bateaux de la flottille, qui avaient quitté l’Espagne pour la Grèce où ils devaient être rejoints par d’autres navires avant de se diriger vers Gaza pour briser l’embargo dont est victime l’enclave palestinienne, ont été attaqués dans la nuit de mercredi à jeudi par la marine Israëlienne dans les eaux internationales. Les militaires israéliens ont arrêté plusieurs militants et mis hors d’usage plusieurs bateaux pour les empêcher de continuer leur périple. Joint ce matin par Le Calame, Isselmou ould Maaloum qui était à bord d’un navire de la flottille a déclaré qu’ils ont perdu le contact avec son compatriote Mohamed Baba Said. « Nous avons pour consigne de jeter les téléphones à la mer si on se fait accoster par la marine israélienne et Mohamed Baba l’a sans doute fait. C’est la raison pour laquelle on n’a pas pu le joindre jusqu’à présent », dira-t-il.

D’autre part, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a déclaré suivre de près la situation du citoyen mauritanien Mohamed Baba Said , qui se trouvait à bord du navire « Al-Sumoud » dans le cadre d'une mission humanitaire à destination de la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère a affirmé suivre de près son cas par l'intermédiaire de ses missions diplomatiques accréditées et en coordination avec les autorités compétentes afin de garantir son bien-être, sa sécurité et la protection de ses droits.

Le communiqué indique que le ministère poursuit ses efforts diplomatiques pour obtenir toutes les informations nécessaires concernant sa situation et œuvrer à sa libération dans les meilleurs délais.