Un projet de loi pour la gestion intégrée du littoral

Face à des enjeux stratégiques multiples, la Mauritanie cherche la meilleure voix pour la préservation et la mise en valeur du littoral.

C’est dans cette perspective que le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi relatif à la gestion intégrée du littoral, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 29 avril 2026.

Ce texte a pour objectif “d’établir les principes fondamentaux, pour promouvoir une gestion intégrée et durable du littoral mauritanien et définir les règles relatives au pays. La Mauritanie dispose d’une façade atlantique de 700 kilomètres, d’importantes ressources halieutiques, du pétrole et du gaz offshore. Cette partie du pays abrite Nouakchott et Nouadhibou, les plus grandes villes de Mauritanie. Une configuration qui renvoie à plusieurs enjeux stratégiques de gouvernance pour la préservation et le développement : un littoral sous pression, confronté à l’érosion et la question de la résilience, une forte concentration de population et 90% des activités économiques, la pêche, les mines et le site de production gaz GTA, deux (2) parcs nationaux, le niveau de la mer, dans un contexte mondial de changement climatique, le foncier côtier et les activités touristiques....‘

Des enjeux dont la gestion nécessite une approche holistique pour créer les conditions d’une exploitation durable et d’une économie viable.