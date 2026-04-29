Manifeste des Haratines : « Aucune des doléances du Manifeste n’a connu une satisfaction, nous assistons même à un recul », dixit Yarba Nava

« Aucune des nombreuses doléances contenues dans le manifeste n’a été satisfaite, nous assistons même à un recul des droits et libertés », dixit Yarba Nava, président du Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 29 avril 2026, au siège de SOS Esclaves, situé à la SOCOGIM.

Entouré de quelques membres du bureau exécutif du Manifeste, le président a expliqué les raisons pour lesquelles les autorités mauritaniennes ont refusé d’autoriser la marche annuelle de ce Mouvement. «Nous avons entrepris toutes les démarches et formalités nécessaires pour organiser comme de coutume notre marche annuelle que tous les mauritaniens attendent et soutiennent mais nous nous sommes heurtés au refus catégoriques des autorités ; elles ont invoqué un contexte défavorable et le refus d’autres demandes à manifester formulées par d’autres organisations et des partis politiques », dira-t-il. Des arguments qui n’ont pas convaincu les responsables du manifeste partis le dire de vive voix au secrétaire général du ministère de l’intérieur. « Ces arguments ne nous ont pas convaincus ; ils traduisent un recul des libertés de manifester et d’expression, des intimidations visant à museler les citoyens, la loi sur les partis politiques, la loi de protection des symboles, de la cybercriminalité », souligne le président du Manifeste qui indique que les autorités leur avaient proposé, s’ils y tiennent, d’organiser un rassemblement dans un endroit clos comme par exemple, la maison des jeunes ou dans un stade ; nous avons refusé car notre marche est un symbole de l’unité nationale, tous les mauritaniens de toutes obédiences politiques confondues y assistent, fraternisent ; jamais nous avons connu pareille situation depuis le 29 avril …

Créé le 29 avril 2013, le Manifeste se veut un « cri contre l’esclavage, la servitude, l’injustice, la marginalisation, l’exclusion » toujours présents en Mauritanie, malgré les discours et un arsenal juridique étoffé ». 13 ans après sa création, le président du Manifeste épingle un recul des droits des haratines et condamne un semblant de démocratie, un pays qui refuse d’assumer sa diversité et des slogans creux. Pour Yarba, Taazour a changé de nom tout au long de son cheminement sans changer de pratique, à savoir laisser en rade la majorité des nécessiteux. Parlant de l’école républicaine en vigueur depuis 4 ans, il a affirmé que l’ancienne était beaucoup plus républicaine que l’actuelle qui peine à cohabiter les écoliers mauritaniens.