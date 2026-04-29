Nouakchott abrite la douzième Conférence sur la protection des marines et côtières

Le Centre International des Conférences Moctar ould Daddah de Nouakchott (CICMN) abrite la douzième Conférence Régionale sur la protection des zones maritimes et côtières, du 27 au 30 avril 2026.

Cette rencontre est organisée par le gouvernement mauritanien, à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en collaboration avec le Partenariat Régional pour la Conservation côtière et Maritime (PRCM).

Le forum réunit 12 ministres chargés de l’environnement en Afrique de l’Ouest, des hauts fonctionnaires, des experts, des investisseurs, des membres de la société civile, des partenaires techniques et financiers, avec l’objectif “de promouvoir la coopération régionale dans la protection côtière et maritime” pour permettre de relever les défis environnementaux en Afrique de l’Ouest, une région dont les principaux centres urbains sont situés sur la façade atlantique.

Le coup d’envoi des assises a été donné en présence du premier Ministre, Moctar ould Diay.

Le thème de l’édition 2026 est axé sur “la sécurité des océans : un levier pour une économie bleue renouvelable”.

Les enjeux des assises de Nouakchott 2026 portent sur “les effets du changement climatique, l’érosion côtière, la montée du niveau de la mer, la détérioration progressive de la biodiversité marine, la pêche non déclarée, non réglementée et les risques croissants de pollution marine”.

Le concept d’économie bleue, au cœur de la conférence de Nouakchott, porte sur les enjeux liés “à l’utilisation de la mer et les côtes, pour créer des richesses et des emplois, tout en gardant l’océan en bonne santé pour les générations futures”.

L’économie bleue repose sur 7 piliers : pêche durable, aquaculture, tourisme côtier, énergie marine, transport maritime, biotechnologie, pétrole et gaz.