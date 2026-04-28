Port de Nouakchott : hausse des opérations de déchargement de plus de 14% en trois mois et entrée en service de la pilotine Maghama

Le Directeur général du Port Autonome de Nouakchott, dit "Port de l’Amitié", M. Lemrabott Ould Bennahi, a annoncé deux importantes nouvelles à inscrire dans le cadre d’un premier bilan de son travail à la tête du port.

Il s’agit de la nette hausse des opérations de déchargement enregistré au cours du premier trimestre 2026 d’une part et de l’entrée en service d’une nouvelle pilotine baptisée « Maghama », d’une part.

En termes de chiffres, la forte progression des activités de déchargement fait part d’un volume global traité qui passe de 1 385 441 tonnes au premier trimestre 2025 à 1 581 740 tonnes sur la même période en 2026, soit une progression de 14,2 %.

« La dynamique est encore plus marquée pour les conteneurs, dont le nombre a atteint 62 536 unités, contre 51 395 un an plus tôt, enregistrant ainsi une hausse de 21,7 % », a souligné Ould Bennahi, selon lequel, ces résultats confirment la montée en puissance des activités du port et traduisent une amélioration continue de ses performances.

La nouvelle pilotine baptisée « Maghama », est, quant à elle, une acquisition qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des équipements du port, a précisé le Directeur Général en présence de ses principaux collaborateurs.

Cette unité permettra d’améliorer concrètement la qualité des services et assurera notamment le transport des pilotes du port vers et depuis les navires, l’assistance aux manœuvres lors des opérations d’entrée et de sortie du port, ainsi que le transfert des équipes techniques et des représentants des autorités portuaires, a-t-il indiqué.

La pilotine jouera également un rôle clé dans le soutien aux opérations portuaires, les interventions rapides, ainsi que la surveillance et la sécurisation du plan d’eau. Elle pourra, en cas de besoin, être mobilisée pour des missions de secours et d’assistance en mer.

Pour le Directeur général, l’entrée en service de « Maghama » reflète l’engagement du port à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à poursuivre la modernisation de ses services.