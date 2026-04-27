Le ministère de l’Économie et le système des Nations Unies lancent le plan de travail conjoint 2026-2027 en Mauritanie

Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Yacoub Ould Ahmed Aicha, a présidé, lundi après-midi dans les locaux du ministère, un atelier consacré à la présentation du rapport annuel des interventions des Nations Unies en Mauritanie pour l’année 2025, ainsi que du plan de travail conjoint pour la période 2026-2027.

Ce plan de travail conjoint 2026-2027 marque l'ultime étape de mise en œuvre du cadre de coopération 2024-2027, visant à accélérer l’impact collectif du système des Nations Unies en adéquation avec les priorités nationales.

Dans son allocution, le secrétaire général a indiqué que le lancement du rapport annuel 2025 et du plan de travail conjoint 2026-2027 représente une étape importante dans le renforcement du partenariat entre la Mauritanie et le système des Nations Unies, ainsi que dans le renouvellement de l’engagement en faveur d’un développement inclusif, durable et résilient.

Il a précisé que, malgré les défis auxquels est confrontée la région du Sahel, la Mauritanie est parvenue, au cours de l’année 2025, à préserver sa stabilité et à enregistrer des avancées notables dans les domaines de la croissance économique, de la protection sociale et du développement du capital humain, en plus de l’autonomisation des femmes et du renforcement de la gouvernance.

Le secrétaire général a également souligné que le nouveau plan de travail repose sur des priorités majeures, notamment les domaines ci-haut cités, ajoutant qu'il s’appuie sur des approches innovantes de financement du développement, à travers l’élargissement des partenariats avec le secteur privé et les institutions internationales.

Il a, en outre, relevé que cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision portée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à travers son programme « Mon ambition pour la Patrie », qui constitue le cadre de référence des politiques publiques et oriente l’action gouvernementale vers le renforcement de la cohésion sociale et de la prospérité partagée, sous la conduite du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay.

De son côté, le Coordinateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie, M. Antonio Aranibar, a affirmé que le nouveau plan de travail porte sur 28 interventions conjointes, dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de coopération pour le développement durable 2024-2027, en cohérence avec la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP).

M. Aranibar a également passé en revue plusieurs réalisations enregistrées en 2025, notamment l’adoption de la stratégie de protection sociale 2025-2035, la mise à jour du registre social, ainsi que l’adoption de la stratégie nationale de promotion de la paix et de la cohésion sociale, sans oublier la présentation du rapport relatif à l’Examen périodique universel des droits de l’homme.