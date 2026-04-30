En Mauritanie, nous achetons des logiciels, pas des transformations: Le vrai coût des ERP fantômes à Nouakchott

Dans le bureau d’un dirigeant d’entreprise à Nouakchott, trois écrans affichaient en temps réel les indicateurs de son activité : trésorerie, marge, stocks. Chaque donnée était rafraîchie à la minute. Le groupe venait d’investir plusieurs dizaines de millions dans ce système d’information dernier cri.

Et pourtant, au détour de la conversation, le dirigeant a lâché cette phrase :

« J’ai plus d’informations que jamais, et je décide moins bien qu’avant. »

Cette scène n’est pas isolée. Elle cristallise ce qui est devenu le véritable paradoxe de la transformation digitale dans nos entreprises : beaucoup d’entre elles paient très cher pour des systèmes informatiques qu’elles n’utilisent jamais vraiment.

Je parle de ces ERP flambant neufs déployés en grande pompe — Dynamics 365, Sage, Odoo, peu importe le nom — que l’on retrouve, dix-huit mois plus tard, largement sous-exploités.

Les modules de comptabilité analytique ? Désactivés

Les tableaux de bord de pilotage ? Consultés une fois par trimestre.

La gestion des stocks en temps réel ? Remplacée par un fichier Excel qui circule en pièce jointe sur WhatsApp.

Pendant ce temps, la direction présente fièrement, à la banque ou à un partenaire étranger, les captures d’écran de son « système d’information intégré».

Le décalage est là. Et il est massif.

Ce décalage entre l’outil acheté et l’outil utilisé est le véritable enjeu de la transformation digitale. Pas la technologie. L’usage.

Un mal qui n’est pas technique

Quand on cherche pourquoi tant de projets ERP déçoivent leurs promoteurs, on tombe rarement sur un problème de logiciel. Les outils du marché font, dans l’immense majorité des cas, ce qu’on leur demande.

Le problème est ailleurs — et il est plus inconfortable à nommer.

Un ERP présuppose que les factures sont émises de façon structurée.

Que les bons de commande existent avant les livraisons.

Que les rapprochements bancaires sont faits régulièrement.

Que chaque mouvement de stock est saisi au moment où il se produit.

Dans de nombreuses entreprises mauritaniennes — y compris parmi les plus structurées — ces hypothèses ne sont pas toujours réunies. Non par manque de compétence, mais parce que les pratiques se sont construites différemment : autour de l’oral, de la relation, de la flexibilité.

Contrairement à des pays où l’informatisation a accompagné l’évolution des organisations sur plusieurs décennies, nous faisons souvent le grand saut en une seule fois.

L’écart n’est pas culturel. Il est souvent générationnel.

Résultat : le système officiel coexiste avec des pratiques informelles. Les équipes saisissent « pour être conformes », mais continuent à piloter l’activité ailleurs. Le logiciel devient un outil de reporting… pas un outil de décision.

Et quelques mois plus tard, le dirigeant se retrouve face à des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité qu’il observe sur le terrain.

Ce qu’on a oublié d’acheter

Une transformation digitale ne s’achète pas. Elle se construit.

Et surtout, elle se construit dans l’ordre inverse de celui qu’on adopte généralement.

Les projets qui réussissent suivent une séquence simple — mais exigeante :

* Étape 0 : décider ce que l’on veut réellement piloter. Trois indicateurs clés, pas cent cinquante. Sans cette clarification, on cartographie tout… pour ne rien changer.

* Premier temps : cartographier comment l’entreprise fonctionne réellement, pas comment elle devrait fonctionner selon le manuel.

* Deuxième temps : former les équipes avant de déployer l’outil, pour qu’elles comprennent non pas quels boutons appuyer, mais pourquoi ce changement les concerne.

* Troisième temps : configurer le logiciel pour épouser cette réalité réaménagée.

* Quatrième temps : désigner clairement qui est responsable quand une donnée est fausse.

Sans responsabilité, même l’outil le mieux configuré s’éteint en quelques mois.

Cette séquence est rarement suivie.

Parce qu’elle coûte.

Parce qu’elle prend du temps.

Parce qu’elle oblige à faire lentement ce que beaucoup promettent de faire vite.

Les lignes « formation » et « conduite du changement » sont presque toujours les premières sacrifiées dans la négociation budgétaire.

Et pourtant, depuis plus de vingt ans, de nombreuses études sur les projets ERP pointent une réalité persistante : une part importante de ces projets n’atteint pas les bénéfices attendus, malgré des investissements considérables.

Mais il y a un autre angle mort, rarement évoqué : l’après-projet.

La personne formée quitte l’entreprise.

Le partenaire qui a installé l’ERP ne répond plus.

La maintenance n’est pas renouvelée parce qu’elle coûte « trop cher ».

Sans support interne ou externe accessible, même le meilleur ERP devient une vitrine inutile.

Investir dans un outil sans investir dans sa continuité, c’est acheter une voiture sans prévoir ni carburant ni garagiste.

Un enjeu qui dépasse l’entreprise

Ce sujet ne concerne pas uniquement les dirigeants.

Notre économie a besoin d’entreprises capables de produire des données fiables.

Les banques en ont besoin pour évaluer leurs risques.

L’administration en a besoin pour lever l’impôt avec équité. Les investisseurs en ont besoin pour décider.

Tant que nous confondrons « avoir un ERP » et « être digitalisés », nous resterons spectateurs de notre propre modernisation.

Ce n’est pas un plaidoyer contre les outils. Microsoft Dynamics 365, Sage, Odoo — ces plateformes sont puissantes, structurantes et indispensables.

C’est un plaidoyer contre une illusion : celle que l’outil travaille à notre place.

La transformation digitale n’est pas un achat. C’est une discipline.

Elle demande d’investir autant dans les personnes que dans la technologie.

Autant dans la maintenance que dans le déploiement. Autant dans les usages que dans les écrans.

Changer la question

Avant de signer un nouveau contrat ERP à plusieurs dizaines ou centaines de millions d’ouguiyas, la vraie question n’est pas : « Quel logiciel choisir ? » mais :

« Quelle organisation sommes-nous prêts à changer ? » Et plus concrètement encore :

Qui, dans mon entreprise, utilisera vraiment cet outil dans six mois ?

Si la réponse ne vient pas avec un nom et un visage précis, alors la transformation n’a même pas commencé.

Et tant que cette question reste sans réponse, aucun outil — aussi performant soit-il — ne transformera réellement nos entreprises.

Mohamed CHEIKH SIDIYA

Consultant en transformation digitale | Business Analyst

Expert ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finance & Transformation digitale – MBA [email protected]