Une femme d'Etat expérimentée, au service de l'intérêt général

Madame Ba Coumba est une femme politique reconnue pour son engagement, sa rigueur, sa capacité d'écoute, son sens du dialogue et du consensus.

Plusieurs fois ministre, elle a piloté des réformes avec méthode et concertation, en mettant toujours l'humain au centre de l'action publique. Son expérience gouvernementale lui donne une maitrise fine des enjeux multilatéraux, de la négociation et de la gestion d'institutions complexes.

Son engagement pour la langue française va de pair avec une vision ouverte du monde. Elle défend une francophonie tournée vers la jeunesse, l'éducation et la promotion de la femme. Elle porte l'idée d'une francophonie qui protége et qui relie, capable de peser sur les grands défis tels que le climat, la paix et le développement durable. Son parcours incarne cette francophonie des solutions concrètes et des ponts entre les cultures.

Madame Ba Coumba a démontré tout au long de son parcours une grande maîtrise des enjeux politiques, diplomatiques et institutionnels. Son passage au gouvernement au cours duquel elle a effectué de nombreuses missions dans la sous-région porteuse de messages de son Excellence Monsieur le président de la République auprès de ses pairs lui a permis d'acquérir une expertise confirmée en matière de dialogue international et de conduite des missions importantes.

Sa désignation constituerait également un signal fort en faveur du leadership féminin dans les instances internationales. Son accession à cette haute responsabilité témoignerait de la volonté des États membres de promouvoir les compétences, le mérite et la représentation équilibrée des femmes aux plus hautes fonctions.

Son expérience ministérielle, en particulier ses fonctions de ministre conseillère du président de la République lui ont permis d'acquérir une expérience dans plusieurs domaines et notamment dans celui de la coopération, de la paix, de l'éducation et du développement durable correspondant pleinement aux valeurs portées par l'Organisation internationale de la Francophonie.

Plusieurs atouts

Madame Ba Coumba incarne une vision moderne et inclusive de la Francophonie, tournée vers la jeunesse, l'innovation, l'égalité des chances et le rapprochement entre les peuples. Sa connaissance des réalités du Sud comme du Nord de notre continent qui est un acteur majeur de l'organisation et son attachement aux valeurs de solidarité, de diversité et de démocratie, en font une personnalité capable de fédérer l'ensemble des Etats et gouvernements membres de l'OIF.

Par ailleurs, sa connaissance approfondie des réalités africaines, arabes et internationales constituera un atout stratégique qui renforcera les liens entre les différentes régions de l'espace francophone et favorisera une coopération plus dynamique entre les États membres.

Par son parcours, ses convictions et sa capacité à agir, Madame Ba Coumba actuellement envoyée spéciale de son Excellence Monsieur le président de la République auprès de la Secrétaire générale de la francophonie, dispose de toutes les qualités pour porter une francophonie ambitieuse, influente et solidaire.

Certaines voix s'élèvent déjà contre ce qui apparait comme un paradoxe, de voir la Mauritanie qui s'éloigne de la langue française présenter la candidature de Madame Ba Coumba au poste de Secrétaire Général de la francophonie. Il n'y a qu'à leur rappeler que le Rwanda qui a officiellement abandonné le français comme langue d'enseignement dans ses écoles au profit de la langue de Shakespeare, avait en son temps présenté la candidature de son ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire Générale.

Nous invitons nos dirigeants à appeler l'ensemble des Etats et gouvernements membres, ainsi que toutes les forces vives de l'espace francophone, à soutenir résolument cette candidature.

Avec Madame Coumba BA, faisons le choix d'une Francophonie plus forte, plus solidaire et plus influente.

Abdoul Wahab Athié