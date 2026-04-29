Une candidature de convergence pour la Francophonie

J’ai découvert la Docteure Coumba Ba dans l’exercice de ses fonctions de ministre de la Fonction publique, où elle s’est distinguée par des qualités indéniables : compétence technique, rigueur dans l’action publique, sens de l’écoute et capacité à conduire des réformes dans des environnements administratifs complexes.

Autant d’atouts qui, à mes yeux, ne souffrent d’aucune contestation.

Mon appréciation ne repose donc pas sur une perception superficielle, parce que pendant plus de quinze années, j’ai été correspondant de la Francophonie en Mauritanie. À ce titre, j’ai eu le privilège d’assister, de manière régulière, aux différentes instances et rencontres de l’Organisation internationale de la Francophonie. En d’autres termes, je connais bien la maison, ses exigences, ses équilibres subtils, ainsi que la nature des défis auxquels elle est confrontée.

C’est précisément à l’aune de cette expérience que j’évalue la candidature de la Docteure Coumba Ba. Elle présente un profil particulièrement adapté aux mutations que connaît aujourd’hui l’espace francophone. Sa double compréhension, à la fois des réalités nationales et des dynamiques multilatérales, constitue un avantage décisif.

Issue d’un pays qui est lui-même un véritable carrefour (géographique, culturel et linguistique) entre l’Afrique subsaharienne, le monde arabe et l’espace francophone, elle incarne une synthèse rare. Cette position singulière lui confère une légitimité naturelle pour porter une vision inclusive, capable de dépasser les clivages traditionnels et de renforcer les convergences au sein de la Francophonie.

Au-delà du symbole, sa candidature est portée par une capacité réelle à agir : maîtrise des enjeux de gouvernance publique, expérience des réformes institutionnelles et compréhension fine des attentes des États membres, notamment ceux en développement. Elle est en mesure de contribuer à une Francophonie plus opérationnelle, davantage tournée vers les résultats et l’impact concret sur les populations.

Dans un contexte où l’Organisation internationale de la Francophonie est appelée à se réinventer pour rester pertinente, face aux défis géopolitiques, économiques et culturels contemporains, le choix d’un leadership compétent, crédible et ancré dans les réalités du terrain est déterminant.

À cet égard, la Docteure Coumba Ba apparaît non seulement comme une candidate légitime, mais comme une réponse cohérente et ambitieuse aux exigences de cette nouvelle étape de la Francophonie.

Souleimane Bouna Moctar

Conseiller spécial du Président de l’INSAF