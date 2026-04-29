Un président ne devrait pas croire ça

Il y a quelques années, au plus fort de la campagne pour la science et le savoir, à laquelle il croyait sincèrement, le président Maaouya ould Taya (1984-2005) fut le témoin, malgré lui, de bien des farces de mauvais goût. On lui a fait avaler tellement de couleuvres qu’il finit par se figurer que sa campagne avait porté ses fruits. Un jour, lors d’une de ses visites à l’intérieur du pays, on lui installa une dizaine d’ordinateurs sous une tente dans un bled sans électricité ni connexion ; une autre fois, on lui présenta toute une sélection de fruits prétendument cultivés dans un hameau où les populations ne buvaient même pas à leur soif ; persuadé qu’Internet était présent partout, comme on le lui avait affirmé, il suggéra à un paysan du Guidimakha, qui lui présentait sa moisson de riz, de la mettre sur le Net. Et le cultivateur de répondre innocemment: «Internet mange du riz ? ». On pourrait multiplier les exemples à l’infini… S’achemine-t-on aujourd’hui vers le même scénario ?

Quand le président du patronat avance, dans une conférence de presse, des chiffres totalement fantaisistes sur les prix des denrées alimentaires et des légumes, on se demande bien de quel pays il parle. Au moment où les citoyens ploient sous l’effet conjugué de la cherté de la vie et de la cupidité des commerçants, cette sortie a suscité un vaste élan de moqueries sur la Toile. Quand des ministres ou des hauts responsables répètent à l’envi que tout va comme dans le meilleur des mondes, que nos routes sont dans un bon état, que les appels d’offres sont dépouillés en toute transparence, que les recrutements et les nominations ne se font pas à la tête du client, le président a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de douter. En 2016, Gérard Davet et Fabrice Lhomme avaient écrit, à propos de François Hollande, un ouvrage intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Le nôtre ne devrait pas croire ça non plus.

Ahmed ould Cheikh