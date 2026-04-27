Communiqué de presse: BLS International optimise l’expérience des demandes de Visa en Mauritanie grâce à l’excellence opérationnelle

Grâce au renforcement proactif des effectifs, la formation ciblée des collaborateurs et des opérations appuyées par la technologie, BLS International est prêt à offrir un service fluide face à la hausse des demandes pendant la haute saison.

Nouakchott, Mauritanie — 24 avril 2026 — À l’approche de la haute saison, BLS International, partenaire mondial de confiance des gouvernements et acteur majeur des services gouvernementaux aux citoyens (G2C) basés sur la technologie et l’IA, annonce aujourd’hui un ensemble d’améliorations opérationnelles dans ses Centres de Demande de Visa (VAC) à Nouakchott et Nouadhibou. Ces mesures visent à offrir un parcours demandeur fluide, rapide et sécurisé, tout en maintenant les standards d’excellence qui font la réputation de BLS International dans la région.

Face à l’augmentation prévue des volumes de demandes pendant cette période de forte affluence, BLS International a renforcé ses opérations pour garantir à chaque demandeur un service rapide, précis et courtois, sans compromis sur la qualité ou l’intégrité du traitement.

Pour répondre à cette demande croissante, l’entreprise a élargi ses effectifs dans ses centres, avec des collaborateurs expérimentés capables de gérer un afflux plus important avec professionnalisme et attention. Parallèlement, un programme de formation structuré a été mis en place, axé sur l’amélioration du parcours complet du demandeur, depuis le premier contact jusqu’au dépôt du dossier. Les collaborateurs ont été formés à des protocoles avancés de support, à la communication claire, à la gestion des files d’attente et à un service empathique, garantissant que chaque interaction reflète les standards élevés attendus par les demandeurs et les missions diplomatiques.

« Chez BLS International, nous nous engageons à élever chaque point de contact dans le parcours du demandeur. En Mauritanie, nous avons renforcé notre préparation opérationnelle en combinant une infrastructure technologique avancée avec une équipe qualifiée et formée. Cet investissement double garantit que chaque demande est traitée avec précision, rapidité et conformément aux standards d’excellence que nos partenaires gouvernementaux et demandeurs attendent. »

— Aakash Patil, Directeur régional Afrique, BLS International

BLS International a par ailleurs investi de manière continue dans son écosystème technologique, pour améliorer l’expérience du demandeur tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données, de conformité réglementaire et d’intégrité des systèmes. De la gestion numérique des rendez-vous au suivi en temps réel des demandes, en passant par le traitement sécurisé des documents et les systèmes de biométrie, la technologie de BLS International assure une précision à chaque étape, offrant visibilité et confiance aux demandeurs.

Pour compléter ces mesures opérationnelles, BLS International a lancé #VisaReadywithBLSInternational, une campagne proactive d’information destinée à démystifier le processus de visa et à aider les demandeurs à préparer des dossiers complets et précis. Grâce à cette initiative, BLS International diffuse des conseils pratiques, des checklists et des guides procéduraux via ses canaux digitaux, contribuant à un taux de soumission réussi dès le premier dépôt plus élevé.

Conscient que chaque demandeur a des besoins et un niveau de familiarité différents avec le processus de visa, BLS International propose également une gamme de services premium optionnels, tels que la livraison sécurisée des passeports et documents, un accompagnement personnalisé pour la préparation des dossiers, et des créneaux prioritaires pour ceux qui souhaitent se présenter en dehors des heures de pointe. Ces services à valeur ajoutée sont entièrement facultatifs, proposés en toute transparence, et n’influencent en aucun cas le résultat de la demande.

À propos de BLS International Services Limited

BLS International Services est un partenaire mondial de confiance, spécialisé dans les services technologiques pour les gouvernements et les citoyens. Depuis 2005, l’entreprise jouit d’une réputation irréprochable dans les domaines des visas, passeports, services consulaires et citoyens, E-gouvernance, attestations, biométrie, E-visas et services de détail. La société collabore avec plus de 46 gouvernements clients, incluant des missions diplomatiques, ambassades et consulats, et s’appuie sur des technologies et des processus garantissant la sécurité des données. BLS International dispose aujourd’hui d’un réseau mondial de plus de 50 000 centres à travers le monde, et emploie plus de 60.000 collaborateurs, offrant des services consulaires, biométriques et citoyens de haute qualité.

BLS International est certifiée CMMI DEV ML5 V2.0 & SVC ML5 V2.0, ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, ISO 27001:2013 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information, ISO 14001:2015 pour les systèmes de management environnemental, entre autres.

BLS International est la seule entreprise cotée dans ce domaine, avec des opérations dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blsinternational.com.