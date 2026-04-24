COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Kinross Tasiast participe à la 3ᵉ édition de l’Expo Mauritanie 2026

Nouakchott, Mauritanie – 24 avril 2026 – Kinross Tasiast Limited S.A. (TMLSA) participe à la 3ᵉ édition de l’Expo Mauritanie, qui se tient du 23 au 26 avril 2026 au Stade Olympique de Nouakchott, sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Organisée par l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, cette nouvelle édition qui promeut l’excellence et l’innovation, s’inscrit dans la continuité du succès des précédentes éditions et met en valeur une économie nationale dynamique, ainsi que la richesse et la diversité du savoir-faire mauritanien.

Par sa participation, Kinross Tasiast confirme son engagement en faveur du développement du secteur privé national et son rôle d’acteur clé de l’économie mauritanienne. L’entreprise est fière de prendre part à cet événement de premier plan, qui réunit des entreprises nationales, des investisseurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions publiques, autour du thème « Made in Mauritanie ».

Véritable vitrine de la capacité de production nationale, l’Expo Mauritanie constitue une plateforme stratégique de dialogue et de partenariats. Elle favorise la création de synergies entre les différents acteurs économiques et contribue à l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement et de croissance, dans des secteurs clés tels que l’industrie, les mines, l’agriculture, la pêche et les services.

La cérémonie d’ouverture de cette troisième édition s’est tenue en présence de Son Excellence le Président de la République, accompagné du gouvernement de représentants du secteur privé et d’acteurs institutionnels. À cette occasion, la délégation de Kinross Tasiast est conduite par Baba Salihi, Vice-Président chargé des relations extérieures, qui a déclaré :

« Notre participation, en tant que sponsor Diamond, à l’Expo Mauritanie 2026, reflète l’importance que nous accordons à ce rendez-vous majeur pour le secteur privé mauritanien. Elle s’inscrit dans notre engagement de long terme à accompagner le développement économique du pays, en contribuant activement à l’emploi, au contenu local et au renforcement des compétences nationales. À travers cette mobilisation, nous entendons soutenir l’émergence d’un tissu économique plus fort, innovant et durable.»

Cet engagement se traduit notamment par des investissements de plus de $22 millions de dollars dans des projets communautaires à travers le pays depuis 2011, contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations dans plusieurs régions.

À l’Expo Mauritanie 2026, Kinross Tasiast met en avant son ancrage durable en Mauritanie et sa contribution significative à l’économie nationale. L’entreprise est aujourd’hui le premier employeur privé du pays, avec plus de 4 000 emplois directs et indirects, dont 97,8 % de nationaux au sein de son effectif direct. Depuis 2010, Tasiast a contribué à hauteur de plus de $1,44 milliard de dollars américains aux recettes de l’État mauritanien.

Au-delà de son impact économique, Kinross Tasiast joue un rôle structurant dans le développement du tissu entrepreneurial local, avec plus de $3,1 milliards de dollars dépensés auprès d’entreprises mauritaniennes depuis 2011.

Kinross Tasiast réaffirme ainsi son alignement sur les priorités nationales en matière de diversification économique, de développement du contenu local et de promotion d’une croissance durable, inclusive et compétitive.

S’inscrivant dans la dynamique des éditions précédentes, l’Expo Mauritanie 2026 s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du développement économique, auquel Kinross Tasiast est fière de contribuer aux côtés des autorités et des partenaires économiques.

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