Le secrétaire général du MAED et l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sahel examinent le renforcement de la coopération et le soutien au dossier des réfugiés

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires Economiques et du Développement, M. Yacoub Ahmed Aicha, a reçu, ce jeudi, dans son bureau à Nouakchott, l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour la région du Sahel, M. Jonathan Croft, en visite de travail en Mauritanie.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer dans l’intérêt commun.

À cet égard, le Secrétaire général a partagé la vision de notre pays concernant les différents sujets d'intérêt commun, notamment la question des réfugiés.

Pour sa part, l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour la région du Sahel a exprimé la satisfaction de son pays quant à la gestion mauritanienne de la question des refugiés ainsi que celle des migrants.

Il a confirmé le soutien du Royaume-Uni à notre pays sur ces questions ainsi que l'accompagnement continu sur les secteurs clés comme la santé, l'éducation et l'investissement.

Ont pris part à la rencontre le Chargé de mission au cabinet du ministre, M. Azeddine ould Moktar ould Daddah, le directeur général-adjoint des Financements et de la Coopération Economique, M. Mahfoudh Mahmoud Brahim, ainsi que l’Ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en Mauritanie, SEM. Guy Harrison et de Mme Oumou Agne, Conseillère Politique et Médias à l'Ambassade du Royaume Uni.