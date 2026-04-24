Le CNC de Nouakchott réalise une première médicale en Afrique de l’Ouest

Le Centre National de Cardiologie (CNC) vient de réaliser avec succès, une intervention de pointe utilisant la technologie « Rotablator ».

Réalisée par une équipe mixte, composée de cardiologues nationaux et de spécialistes italiens, dirigés par le Pr. Nazaro, l'intervention a consisté en une fragmentation de calcifications coronaires sévères.

Contrairement aux méthodes classiques d'angioplastie (ballonnet), la technologie Rotablator utilise une minuscule fraise rotative recouverte de poussière de diamant, capable de pulvériser les dépôts de calcaire durcis à l'intérieur des artères. Cette technique est souvent le dernier recours pour des patients dont les artères sont trop rigides pour être traitées par les moyens conventionnels.

L’exploit, souligne le Pr. Ahmed Eba, directeur du centre national de cardiologie (CNC) est le fruit d'un partenariat avec l'expertise italienne et positionne l'établissement comme le nouveau pôle de référence en cardiologie interventionnelle pour la sous-région. Une mission assignée au CNC, depuis sa création, rappelle-t-il.

Pour sa part, le Pr. Sidi Mohamed Ould Ethmane, chef du service de cathétérisme, joint au téléphone a confirmé que deux patients âgés ont déjà bénéficié de ce traitement avec succès et qu’ils ne passeront pas plus de 48 heures dans l’établissement avant de « rentrer chez eux. »

L'introduction du Rotablator à Nouakchott marque un tournant. Si cette technologie est coûteuse et exige une maîtrise technique exceptionnelle, sa mise en œuvre réussie constitue une première en Afrique de l’Ouest. Ce saut technologique réduit la nécessité des évacuations sanitaires coûteuses vers l'étranger et prouve la capacité du personnel médical mauritanien à piloter des dispositifs de haute précision.

En intégrant les protocoles de soin les plus avancés au monde, le CNC de Nouakchott réaffirme son ambition de devenir un "hub" médical.

Lancé en 2013, la coopération médicale entre la Mauritanie et l’Italie s'inscrit dans une vision à long terme visant à renforcer les capacités locales par le mentorat direct, moderniser le plateau technique national et améliorer la qualité de vie des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires lourdes.