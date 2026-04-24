RSF déplore des violences contre les journalistes en Mauritanie

Reporters Sans Frontières (RSF), organisation dédiée à la liberté de la presse et la protection des journalistes à travers le monde, déplore “des violences contre les journalistes” en Mauritanie, et “la confiscation de leurs matériels à l’occasion des manifestations” dans une déclaration rendue publique jeudi. Ce document se réfère à des cas précis concernant les reporters de certains médias notamment l’Agence Al Akhbar, Sahara 24, Sahel TV, à l’occasion de la couverture de manifestations organisées le 16 avril 2026. L’organisation condamne ces actes et appelle les autorités “à garantir la protection des journalistes dans le cadre de l’exercice de la profession”.

Pour Oussama Bouagila, RSF Afrique du Nord “quand un journaliste est frappé à coups de matraques dans la rue et que son téléphone fait l’objet de tentatives d’intrusion dans les locaux de la police, que d’autres professionnels de l’information rapportent des cas de violence, nous ne sommes pas en face de dérapages isolés, mais devant une attaque directe contre la liberté de la presse dans ses fondements.’’

En mai 2025, le ministre de l’intérieur s’était engagé auprès de RSF à protéger les journalistes de terrain.

L’organisation invite ce responsable gouvernemental à réitérer concrètement les engagements pris en faveur de leur protection, au regard des difficultés documentées en Mauritanie.

