Après des révélations troublantes : la famille de Fatimata Ba réclame une nouvelle autopsie 

Le corps de Fatimata Ba (33 ans), retrouvée morte dans des circonstances suspectes à Dar Naim, samedi dernier, dans un entrepôt abandonné, a été ramené à la morgue de l’Hôpital national, après la suspension des préparatifs de son inhumation.

Plus tôt dans la soirée de ce jeudi 23 avril, une foule nombreuse a répondu à l’appel de la famille pour accomplir la prière mortuaire à la mosquée Thierno Bamba, située dans le quartier M’sid Nour (moughataa d’Arafat).

Selon ses proches, la victime, mère de trois enfants, a été retrouvée nue, sans son téléphone portable et avec une chaussure manquante, des éléments qui renforcent les zones d’ombre entourant sa mort. Ses voisins et membres de sa famille la décrivent comme une femme sans histoire, travaillant dans un salon de coiffure et veillant au quotidien sur sa mère non voyante.

Par ailleurs, des éléments jugés « choquants » ont été découverts lors des rites de lavage funéraire, notamment des fractures au niveau du crâne, du cou et des membres. Ces blessures, affirment-ils, ne figuraient pas dans le rapport préliminaire d’autopsie.

Face à ces contradictions, la famille a décidé de suspendre l’inhumation et de rapatrier le corps au Centre national hospitalier. Elle exige l’ouverture d’une nouvelle autopsie afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès.

Selon des sources proches du dossier, l’avocat de la famille, présent lors de la cérémonie funèbre finalement reportée, a saisi le procureur de la République près le tribunal de Nouakchott Nord pour l’informer de ces nouveaux éléments et de la décision de suspendre l’inhumation.

L’affaire suscite une vive émotion et relance les interrogations autour des conditions de la mort de la jeune femme.